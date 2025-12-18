Ολυμπιακός – Βιλερμπάν με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson (19/12)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, αγνοώντας τη νίκη εδώ και τρία ματς στη διοργάνωση. Τελευταία φορά που κέρδισε ήταν απέναντι σε γαλλική ομάδα, 98-86 την Παρί στις 21 Νοεμβρίου. Εναντίον της Βιλερμπάν μετράει 12 νίκες και 6 ήττες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στη EuroLeague και δείχνει ότι χρειάζεται βελτίωση σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση της μπάλας και η άμυνα. Οι απουσίες σημαντικών παικτών έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, ενώ η προσθήκη του Μόντε Μόρις αναμένεται να ενισχύσει την περιφέρεια μόλις είναι διαθέσιμος. Η ομάδα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ. Την Τρίτη ηττήθηκε 92-99 από τη Βαλένθια, κάνοντας ένα άσχημο τέταρτο δεκάλεπτο, στο οποίο έχασε με 16 πόντους διαφορά και απώλεσε το προβάδισμα των 9 πόντων με το οποίο ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο.

Η Βιλερμπάν, η οποία πέρσι τερμάτισε στη 15η θέση ανάμεσα σε 18 συλλόγους, είναι η πιο αδύναμη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι μαχητική ή δεν έχει αρετές. Οι Γάλλοι, αν βρουν πάτημα, κάλλιστα μπορούν να κάνουν ζημιά σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το θέμα τους είναι πως δεν το βρίσκουν συχνά, μιας και η άμυνά τους έχει σημαντικά κενά. Την Τετάρτη, πάντως, επικράτησαν εντός έδρας της Μπάγερν με 76-74, κερδίζοντας το τελευταίο δεκάλεπτο με 13 πόντους διαφορά. Στο τρίτο δεκάλεπτο είχαν ηττηθεί με 15 πόντους διαφορά. Ο 36χρονος Ερτέλ ήταν ο πρώτος τους σκόρερ με 15 πόντους. Ήταν η πρώτη νίκη τους έπειτα από 4 αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα.

Στην κατηγορία νικητής ευρωλιγκας, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πολύ ψηλά. Οι ερυθρόλευκοι έχουν απόδοση 4.00** για να πάρουν τον τίτλο.

