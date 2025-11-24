Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με δύο απαντήσεις στο Master της Stoiximan! (25/11)

Ο αγώνας της χρονιάς; Από πλευράς συμβολισμών σίγουρα. Μια ελληνική ομάδα παίζει ξανά στο Champions League και στο δρόμο της συναντά τον πιο μεγάλο σύλλογο του πλανήτη. Μία βασίλισσα πιάνει λιμάνι και το Ολυμπιακός – Ρεάλ γίνεται σημείο αναφοράς, αθλητικό και στοιχηματικό. Στεκόμαστε στο δεύτερο και σου λέμε πως ο αγώνας θα έχει Master, με δράση εντελώς δωρεάν* κι έπαθλο έως 10.000€ σε μετρητά.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης!

Η ώρα έφτασε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τη Ρεάλ Μαδρίτης και όλο το ποδοσφαιρικό κοινό, κοιτάζει προς τα παράλια της Αττικής.

Το Master της αναμέτρησης, έχει έτοιμα 10.000€. Αυτά, είτε θα πάνε αυτούσια σε ένα μέλος, είτε θα μοιραστούν σε περισσότερα. Αν π.χ δύο άτομα απαντήσουν σωστά, θα πάρουν από 5.000€ σε μετρητά. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν*

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης!

Τα ερωτήματα θα είναι: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 3000 δώρα* χωρίς κατάθεση* και κλήρωση για ΤV 65’’ και PS5!

H Black Friday στη Stoiximan επέστρεψε με θόρυβο. Με την εγγραφή σου παίρνεις 1500 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ με την επιτυχημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού σου ( η οποία είναι μία επίσης δωρεάν διαδικασία) παίρνεις 1500 ακόμα δώρα* καθώς και την αυτόματη συμμετοχή σου στην κλήρωση για 25 Sony PlayStation 5 Slim και 25 Samsung 4K Smart TV 65” 65U8072F.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις