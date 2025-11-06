Ολυμπιακός – Παρτιζάν με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (07/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός αναζητά ακόμη μια νίκη για να σκαρφαλώσει στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Η Παρτιζάν, πάλι, ψάχνει αντίδραση.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης.

Τα στατιστικά και η παράδοση εμπλουτίζουν την ανάλυση της αναμέτρησης, που αναμένεται έντονη. Ο Ολυμπιακός μετράει 9 νίκες και 6 ήττες απέναντι στην Παρτιζάν.

Ο Ολυμπιακός λογαριάζεται στα φαβορί της Euroleague και δικαίως. Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 5-3 στην Ευρωλίγκα. Μετρούν τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές και ποντάρουν στην έδρα τους για να πάρουν ακόμη μία. Στο Ολυμπιακός – Παρτιζάν το στοίχημα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι να παρουσιάσει το καλύτερό της πρόσωπο και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Ολυμπιακός είναι ικανός τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Προέρχεται από νίκη με 103-87 επί του Ηρακλή για την GBL.

Η Παρτιζάν θα παραταχθεί στο Φάληρο με ρεκόρ 3-5. Η σέρβικη ομάδα έχει υποστεί τρεις ήττες στις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές και ψάχνει να επιστρέψει στις επιτυχίες για να μπορέσει να ανέβει στην κατάταξη της EuroLeague. Οπότε, γίνεται αντιληπτό πως το Ολυμπιακός εναντίον Παρτιζάν αποτελεί μεγάλο στοίχημα για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Παρτιζάν έχει υλικό για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και η διάθεσή της είναι να εμφανίσει τις αρετές της ιδίως αμυντικά. Τη Δευτέρα, πάντως, έχασε 82-70 εκτός έδρας από την Ντουμπάι για την ABA League.

O Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην προετοιμασία του ενόψει του ματς με την Παρτιζάν, όπως ανέφερε κι ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι Εβάν Φουρνιέ (γκαρντ), Τάισον Γουόρντ (φόργουορντ) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (σέντερ) αντιμετώπισαν ίωση. Ακόμη κι αν παίξουν, εικάζεται πως δε θα είναι στο απόλυτο των δυνατοτήτων τους. Σταθερά εκτός είναι ο Κίναν Έβανς (γκαρντ), αν και πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του στα παρκέ. Με απουσίες θα παραταχθεί και η Παρτιζάν, που δε θα έχει τους παίκτες – κλειδιά Βάνια Μαρίνκοβιτς και Τζαμπάρι Πάρκερ στο Φάληρο.

Στο Ολυμπιακός – Παρτιζάν το στοίχημα για τις δύο ομάδες διαφέρει. Ο Ολυμπιακός θέλει να εφαρμόσει το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα και να είναι αποτελεσματικός. Έχει τα απαραίτητα συστατικά για τη νίκη. Η Παρτιζάν, πάλι, ψάχνει να βελτιωθεί σε πολλαπλούς τομείς.

Στην κατηγορία νικητής Ευρωλίγκας αποδόσεις ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί.

Στο Ολυμπιακός εναντίον Παρτιζάν το στοίχημα για Over 165.5 συνολικούς πόντους με παράταση βρίσκεται στο 1.73**. Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη επιλογή για το Under πάει στο 2.08**.

