Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

O Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League. Ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και έτσι το ματς θα παίξει τον δικό του ρόλο στην κούρσα τίτλου.

Οι «ερυθρλόλευκοι» μετρούν 45 νίκες, 18 ισοπαλίες και 27 ήττες στις 90 τελευταίες συναντήσεις τους με τον ΠΑΟΚ (134-88 γκολ).

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα και το τρίτο σερί επίσημο ματς που δεν έχασε. Πραγματοποίησε μεστή εμφάνιση και έστειλε μήνυμα προς τους αντιπάλους του. Βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της κατάταξης, ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, τον έξτρα χρόνο που είχε στη διάθεσή της για να προετοιμαστεί για αυτό το τόσο μεγάλο ματς, αλλά και την ποιότητά της.

Ο ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα νίκησε σε εξ αναβολής αναμέτρηση την Κηφισιά με 4-1 εκτός έδρας. Αφότου αποκλείστηκε από το Europa League εμφανίζεται προσηλωμένος στην αποστολή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, εν αναμονή και του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ (25 Απριλίου). Το στοίχημα για τους Θεσσαλονικείς είναι να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό απέναντι σε έναν αντίπαλο που τους ξέρει καλά. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ αναμφίβολα νιώθει πως έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ χάρη στις δύο νίκες σε ισάριθμα ματς κόντρα στον Ολυμπιακό αυτήν τη σεζόν.

Στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ οι αποδόσεις έχουν σε πρώτο πλάνο τους «ερυθρόλευκους» για να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Ο άσος του Ολυμπιακού βρίσκεται στο 1.89** και το διπλό του ΠΑΟΚ φτάνει στο 4.30** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Goal/Goal δίνεται στο 2.05**, ενώ το No Goal εμφανίζεται χαμηλότερα, στο 1.72**.

Στην κατηγορία νικητής Super League, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει και πάλι το πρωτάθλημα Ελλάδας. Προσφέρεται στο 2.15**. Ο ΠΑΟΚ, πάλι, στέκεται στο 3.20**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το να νικήσει ένα ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στο 2.75** από 2.55, ενώ το να βρει δίχτυα ο Ελ Κααμπί πάει στο 2.85** από 2.60.

Παράλληλα, το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 δίνεται στο 3.25** από 3.05 με την Ενίσχυση Απόδοσης, ενώ το Over 1.5 γκολ του ΠΑΟΚ πάει στο 4.30** από 4.00. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, το ημίχρονο/τελικό 1/1 εκτοξεύεται στο 3.70** από 2.95.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

