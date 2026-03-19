Ολυμπιακός – Μπασκόνια με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει 31 νίκες και 20 ήττες με την εν λόγω αντίπαλο, προσπαθεί να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ, τη στιγμή που η Μπασκόνια δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Την Τρίτη ο Ολυμπιακός έδωσε το εξ αναβολής εντός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και το πήρε με 104-87. Έχασε το πρώτο δεκάλεπτο με 29-23, κέρδισε όμως τα τρία επόμενα, με 25-17, 26-21 και 30-20. Βρίσκεται στη 2η θέση της Ευρωλίγκας με απολογισμό 21 νίκες και 11 ήττες, με την τουρκική ομάδα να είναι στην κορυφή με 22 επιτυχίες και 9 ήττες. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι σταθερά πρώτος, έχοντας επικρατήσει σε όλα τα ματς που έδωσε (20).

Η Μπασκόνια, από την άλλη, έρχεται από έξι ήττες στη EuroLeague. Με ρεκόρ 9-22 μπαίνει στην αγωνιστική προτελευταία και το μυαλό της ούτε που πάει στα νοκ άουτ. Ωστόσο, είναι μαχητική ομάδα και ικανή να κάνει ζημιά, αν της επιτραπεί. Την Κυριακή έχασε 107-96 από την Μπούργος στο ισπανικό πρωτάθλημα, χάνοντας τα τρία πρώτα δεκάλεπτα, επικρατώντας όμως στο τελευταίο με 18 πόντους διαφορά (34-16). Παρ’ όλ’ αυτά, δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια από την έδρα της αντιπάλου της. Βρίσκεται στην 6η θέση του πρωταθλήματος με 14 νίκες και 7 ήττες.

