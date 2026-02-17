Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (18/2)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο των νοκ άουτ πλέι οφ του Champions League. Το δεύτερο ματς θα γίνει στις 24/02. Στη σειρά ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει στους «16» θα παίξει με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν πρόσφατα στη League Phase και ο Ολυμπιακός νίκησε εντός έδρας με 2-0, φτάνοντας τις δύο νίκες απέναντι στη Λεβερκούζεν. Έχει και μία ήττα (8-4 γκολ υπέρ του Ολυμπιακού).

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε 18ος στη League Phase με ρεκόρ 3-2-3 και 10-14 γκολ. Τρέχει σερί τριών νικών στη διοργάνωση και παίζει σε νοκ άουτ φάση του θεσμού για πρώτη φορά από τη σεζόν 2013-14. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα επιδιώξει να ανεβάσει το επίπεδο των επιδόσεών της μιας και το τελευταίο διάστημα δεν τα πάει καλά. Προέρχεται από 0-0 εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό. Έχει μόνο μια νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της.

Η Λεβερκούζεν, από την άλλη, τερμάτισε 16η στη League Phase με ρεκόρ 3-3-2 και 13-14 γκολ. Μάλιστα, το ματς που έχασε από τον Ολυμπιακό με 2-0 ήταν και η τελευταία της ήττα. Έκτοτε έχει 5-1-0 σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πιο πρόσφατο ματς της νίκησε με 4-0 τη Σαν Πάουλι. Το ζητούμενο για τους Γερμανούς είναι να δείξουν πως το πάθημα στην προηγούμενη επίσκεψή τους στο Φάληρο, τους έγινε μάθημα. Επιπλέον, πως μπορούν να διατηρηθούν στην ανοδική τροχιά στην οποία βρίσκονται.

