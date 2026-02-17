ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (18/2)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο των νοκ άουτ πλέι οφ του Champions League. Το δεύτερο ματς θα γίνει στις 24/02. Στη σειρά ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει στους «16» θα παίξει με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου. 

Οι δύο ομάδες έπαιξαν πρόσφατα στη League Phase και ο Ολυμπιακός νίκησε εντός έδρας με 2-0, φτάνοντας τις δύο νίκες απέναντι στη Λεβερκούζεν. Έχει και μία ήττα (8-4 γκολ υπέρ του Ολυμπιακού).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 320 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε 18ος στη League Phase με ρεκόρ 3-2-3 και 10-14 γκολ. Τρέχει σερί τριών νικών στη διοργάνωση και παίζει σε νοκ άουτ φάση του θεσμού για πρώτη φορά από τη σεζόν 2013-14. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα επιδιώξει να ανεβάσει το επίπεδο των επιδόσεών της μιας και το τελευταίο διάστημα δεν τα πάει καλά. Προέρχεται από 0-0 εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό. Έχει μόνο μια νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της.  

Η Λεβερκούζεν, από την άλλη, τερμάτισε 16η στη League Phase με ρεκόρ 3-3-2 και 13-14 γκολ. Μάλιστα, το ματς που έχασε από τον Ολυμπιακό με 2-0 ήταν και η τελευταία της ήττα. Έκτοτε έχει 5-1-0 σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πιο πρόσφατο ματς της νίκησε με 4-0 τη Σαν Πάουλι. Το ζητούμενο για τους Γερμανούς είναι να δείξουν πως το πάθημα στην προηγούμενη επίσκεψή τους στο Φάληρο, τους έγινε μάθημα. Επιπλέον, πως μπορούν να διατηρηθούν στην ανοδική τροχιά στην οποία βρίσκονται.  

Ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 2.58** και το διπλό της Λεβερκούζεν πάει στο 2.78** στην πλατφόρμα της Betsson. Ο συνδυασμός Goal/Goal & Over 2,5 γκολ δίνεται στο 2.19**, ενώ αναφορικά με το ποιος θα πάρει την πρόκριση, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 2.35** και η Λεβερκούζεν στο 1.60**. 

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το να σκοράρει ο Ελ Κααμπί ανεβαίνει στο 2.55** από 2.30, ενώ το Over 10.5 σουτ στην εστία πάει στο 3.70** από 3.44.

Έπειτα, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Christian Kofane τοποθετείται στο 3.85** από 3.60 με την Ενισχυμένη Απόδοση, ενώ το να κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Λεβερκούζεν δίνεται πλέον στο 3.90** (από 3.65). 

Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Ολυμπιακού και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 5.10** από 4.20. 

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ* 

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς να αξιοποιήσεις και το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

