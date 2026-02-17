Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Mε 20.000€ σε μετρητά εντελώς δωρεάν* και 415 δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Η σημασία του αγώνα προκαλεί και την αντίστοιχη στοιχηματική κινητοποίηση. Στον τίτλο διάβασες τους δύο λόγους που θα σε κάνουν να ασχοληθείς με την αναμέτρηση. Υπάρχει όμως και τρίτος. Παίζεις στο Mission για να πάρεις έπαθλο* ανταμοιβής, απαντάς εντελώς δωρεάν* στο Master για να διεκδικήσεις μερίδιο από 20.000€ και παίζεις και με Bet Builder Boost, για πριμ 50% στα κέρδη σου!

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 415* Δώρα* από τη Stoiximan!

Για το ματς, ξέρεις ήδη τα πάντα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, τοποθετείς τις αγορές τις αρεσκείας σου στο Bet Builder του Mission και μόλις ολοκληρώσεις τις προϋποθέσεις του, κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο* ανταμοιβής.

Αυτό, θα προλαβαίνεις να το κάνεις έως και τις 23:30, δηλαδή μιάμιση ώρα αφότου ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στο Φάληρο.

-Διεκδικείς 20.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Όσο για το Master; Η Stoiximan δεν αφήνει έτσι τα μέλη της. Ανεβάζει το ποσό που μοιράζεται (ή κερδίζεται και αυτούσιο αν υπάρχει μόνο ένα μέλος με σωστές απαντήσεις) στα 20.000€ σε μετρητά. Η συμμετοχή είναι φυσικά εντελώς δωρεάν* όπως σε όλα τα Master.

Τι καλείσαι να πετύχεις; Δύο σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα, Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα”.

Πριμ κερδών 50%, με Bet Builder Boost στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Για το τέλος έμεινε το Bet Builder Boost. Εκεί, θα χρειαστεί να κερδίσει το δελτίο σου με Bet Builder (και τη λειτουργία Bet Builder Boost ενεργοποιημένη), για να λάβεις 50% πριμ στα κέρδη σου. Θα μπορείς να παίξεις ακόμα και με το ίδιο δελτίο που θα χρησιμοποιήσεις για το Mission.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις