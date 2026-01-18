ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με δύο απαντήσεις στο Master της Stoiximan!

Η πρόκριση δεν έχει χαθεί. Στο αμφίρροπο περιβάλλον του Champions League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο τελευταίο εντός έδρας ματς του ομίλου τη Λεβερκούζεν. Προβλέπεις στο Master του αγώνα στη Stoiximan διεκδικώντας 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Οι Γερμανοί έρχονται στον Πειραιά για το δεύτερο ιστορικά ραντεβού τους με τον Ολυμπιακό. Κάποτε είχαν δεχθεί 6 γκολ και αύριο τα δύο club παίζουν για το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Αυτό περνάει από το 90’ του Φαλήρου.

Μπορείς να συμμετέχεις στο Master της Stoiximan εντελώς δωρεάν*, διεκδικώντας έτσι ακόμα και 10.000€ σε μετρητά. Αρκεί να απαντήσεις στις δύο ερωτήσεις παρακάτω:

Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Αν απαντήσεις σωστά, θα κερδίσεις ένα ποσό, ανάλογα με το πόσα άλλα μέλη θα έχουν απαντήσει το ίδιο με σένα. Αν για παράδειγμα σωστές απαντήσεις είναι μόνο οι δικές σου, τότε θα έχεις κερδίσει 10.000€ σε μετρητά.

Ήρθε η ώρα για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ για την ομάδα του Πειραιά;

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1126* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Το 2026 ήρθε με δώρα*. Τα κάνεις δικά σου χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα