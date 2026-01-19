Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με 0% γκανιότα και Bet Builder για… πρόκριση από την Elabet

Μοιάζει με το πιο κρίσιμο ραντεβού της σεζόν. Τουλάχιστον μέχρι το επόμενο. Για να μείνει ζωντανός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια: πρέπει να νικήσει τη Λεβερκούζεν. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα τον αφήνει εκτός συνέχειας και μετατρέπει το τελευταίο ματς με τον Άγιαξ σε τυπική διαδικασία.

Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν πέντε βαθμούς και βρίσκονται δύο πίσω από την 24η θέση. Παρά τη χαμηλή συγκομιδή στην Ευρώπη, η συνολική τους αγωνιστική εικόνα δεν είναι κακή. Έχουν γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία εννέα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και προέρχονται από τη μοναδική τους νίκη στη διοργάνωση, το 1-0 επί της Καϊράτ, στο πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό ραντεβού. Το ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία και η μετατροπή της πίεσης σε γκολ.

Η Λεβερκούζεν έρχεται στον Πειραιά σε περίοδο ξεκάθαρου ντεφορμαρίσματος. Δύο συνεχόμενες ήττες στη Bundesliga και τρεις στα τελευταία πέντε ματς έχουν φέρει εσωστρέφεια, παρότι στην Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική. Με εννέα βαθμούς και μόλις μία ήττα στη league phase, βρίσκεται στη 20ή θέση, τρεις βαθμούς από την οκτάδα. Εκτός έδρας μάλιστα παραμένει αήττητη, με αποκορύφωμα το 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στοιχείο που δείχνει πως δεν φοβάται καμία έδρα. Η ιστορία πάντως στο «Καραϊσκάκης» φέρνει ως οδηγό και το ιστορικό 6-2 του 2002-03, απόδειξη ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες βραδιές….

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός υποδέχεται στην EuroLeague τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα ματς που βρίσκει τους «Ερυθρόλευκους» σε ανοδική τροχιά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει να αποκτά σαφή αγωνιστική ταυτότητα, με καλύτερη κυκλοφορία, πιο συμπαγή άμυνα και ξεκάθαρες επιθετικές επιλογές. Ο Βεζένκοβ βρίσκεται σε σταθερά υψηλό επίπεδο, ενώ ο Ντόρσεϊ δίνει ενέργεια και σκορ στην περιφέρεια. Η Μακάμπι παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα. Διαθέτει ποιότητα και αθλητικότητα, όμως η αμυντική της αστάθεια την καθιστά ευάλωτη σε παιχνίδια υψηλής έντασης. Παρά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις, δυσκολεύεται να κρατήσει ρυθμό μακριά από το σπίτι της, ενώ η πρόσφατη παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ του Ολυμπιακού, που μετρά έξι σερί νίκες απέναντί της.

Ο Παναθηναϊκός περνά και πάλι μια δύσκολη καμπή. Η ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν ήταν η τρίτη στα τέσσερα τελευταία ματς EuroLeague, με κοινό παρονομαστή τα προβληματικά τέταρτα δεκάλεπτα. Χωρίς τον Ναν, η περιφέρεια χάνει τεράστια δύναμη και η πίεση αυξάνεται, ειδικά από τη στιγμή που το ΟΑΚΑ δεν αποτελεί πια απόρθητο φρούριο. Η Μπασκόνια, από την άλλη, δείχνει σαφώς βελτιωμένη. Με οκτώ νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια και δύο σερί επιτυχίες, έρχεται με αυτοπεποίθηση, παρότι έχει σημαντικές απουσίες. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις κρίνονται συνήθως στις λεπτομέρειες, όπως και στον πρώτο γύρο με το buzzer-beater στη Βιτόρια.

