Ολυμπιακός και Champions League σημαίνει σούπερ αποδόσεις και προσφορές* στη winmasters! (04/11)

Βρισκόμαστε στο 50% της League Phase τού Champions League. Η τέταρτη αγωνιστική βρίσκει τον Ολυμπιακό με την πλάτη στον τοίχο, αναφορικά με την πρόκρισή του στην επόμενη φάση.

Αν οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να έχουν σοβαρές ελπίδες να μπουν στην πρώτη 24άδα, η νίκη με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22:00) είναι προαπαιτούμενο.

Αν νικήσουμε τους Ισπανούς (4/9, 21:30), τότε δεδομένα θα είμαστε στην κορυφή. Σε περίπτωση ήττας, τότε θα περάσουμε στα νοκ άουτ ως δεύτεροι, αν οι Γεωργιανοί νικήσουν τους Βόσνιους.

25 Δώρα* στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

Ένα παιχνίδι που αφενός δεν είναι καθόλου εύκολο (ποιο είναι άλλωστε σε αυτό το επίπεδο;), αφετέρου μάς υπόσχεται – τουλάχιστον – μπόλικο θέαμα. Κυρίως λόγω των μεσοεπιθετικών γραμμών που διαθέτουν οι δύο αντίπαλοι.

Όπως θα δούμε και στις αποδόσεις της winmasters, ουσιαστικά μιλάμε για απόλυτα ισορροπημένο σετ. Στο 2.65 ο άσος, στο 3.55 το ενδεχόμενο ισοπαλίας και στο 2.70 το διπλό.

Εκεί όμως που το ενδιαφέρον «χτυπάει» κόκκινο, είναι τα γκολ. Λογικό το 1.61 στο Goal/Goal, ξεκάθαρο φαβορί έναντι του 2.30 στο No Goal, ενώ παρόμοια κατάσταση στο 1.73 τού Over 2,5 και το 2.15 τού Under 2,5.

Top Match με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters! 

Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που συναντάμε στη winmasters στις βραδιές του Champions League. Για να δούμε δύο από αυτά που ξεχωρίσαμε.

Ένα bet builder με αυξημένες πιθανότητες επιβεβαίωσης, είναι το Goal/Goal, το Over 3,5 και το Over 4,5 κόρνερ του Ολυμπιακού στο 5.35. Για τους λάτρεις των ειδικών με παίκτες, το σενάριο να ανοίξει το σκορ ο – ποιος άλλος; – Αγιούμπ Ελ Κααμπί προσφέρεται στο 5.20!

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Εσείς μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της winmasters, έτσι ώστε να βρείτε σούπερ ειδικά και μοναδικές επιλογές παικτών!

