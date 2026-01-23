ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ολυμπιακός και ΑΕΚ με ανεβασμένη ψυχολογία και ανεβασμένες αποδόσεις από τη winmasters!

Σάββατο σημαίνει… μπαλίτσα και η δράση κορυφώνεται σε όλη την Ευρώπη. Πολλά τα ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένει πολύ ανταγωνιστικό όσον αφορά στην κούρσα για τον τίτλο.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ, λοιπόν, θέλουν να δείξουν ξανά τα δόντια τους στη συγκεκριμένη μάχη, συνεχίζοντας νικηφόρα. Από… πολύ κοντά παρακολουθεί τα πράγματα και η winmasters, πάντα με τις καλύτερες αποδόσεις.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο Champions League, πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, αλλά δεν έχει πολύ χρόνο για πανηγυρισμούς και ευελπιστεί να μεταφέρει την αυτοπεποίθησή του και εντός των συνόρων. Υποδέχεται τον Βόλο στο Φάληρο και αναμενόμενα είναι το απόλυτο φαβορί. Στο 1.16 ο άσος, στο 17.50 το “διπλό” των Θεσσαλών και στο 8.00 η ισοπαλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα συνδυαστικά στοιχήματα, για παράδειγμα η νίκη του Ολυμπιακού με Over 3,5 γκολ προσφέρεται στο 2.40. Αλλά και τα ειδικά. Ο Ταρέμι είναι πάντα επικίνδυνος και το να σκοράρει πρώτος στο παιχνίδι το βρίσκουμε στο 3.60.

 Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Με αέρα στα πανιά της επιστρέφει στη δράση και η ΑΕΚ, που διέλυσε τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική και δεν θέλει να αφήσει το πόδι από το γκάζι. Δοκιμάζεται σε μια έδρα που παραδοσιακά αντιμετωπίζει δυσκολίες, αυτή του Αστέρα Τρίπολης.

Το “κιτρινόμαυρο” τρίποντο το συναντάμε στο 1.56, με την ισοπαλία στο 4.10 και την… έκπληξη των γηπεδούχων στο 6.40. Τα combo δεν περνούν ποτέ

απαρατήρητα, το Over 2,5+Over 8,5 κόρνερ, για παράδειγμα, προσφέρεται στο 3.50. Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται μετά το καρέ του ο Λούκα Γιόβιτς και… τρομερό είναι και το 2.14 για το anytime τέρμα του.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

