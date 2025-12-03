Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson (4/12)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague. Σπουδαία αναμέτρηση, που έρχεται μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων και συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Κάθε ομάδα μετράει από 18 νίκες στις μεταξύ τους μονομαχίες στην Ευρωλίγκα, γεγονός που δείχνει την υψηλή δυναμική των δύο αντιπάλων.

Ο Ολυμπιακός είναι από τα φαβορί της EuroLeague. Έπειτα από 13 αγωνιστικές έχει οκτώ νίκες και πέντε ήττες. Αξίζει να σημειώσουμε πως εκεί που έδειχνε δυνατός και σχεδόν ανίκητος, έχασε δύο φορές σε τρεις αγωνιστικές. Πιο πρόσφατη η ήττα του με 91-80 στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, δεχόμενος 32 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και σημειώνοντας μόλις 15.

Η Φενέρμπαχτσε, από την άλλη, δείχνει να έχει βρει ρυθμό στην Ευρωλίγκα. Έχει κι αυτή ρεκόρ 8-5, αλλά προέρχεται από πέντε απανωτές επιτυχίες στη διοργάνωση. Η άμυνά της έχει βελτιωθεί πολύ σ’ αυτό το διάστημα. Στο τελευταίο της παιχνίδι επικράτησε με 66-64 της Μπολόνια, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται συνεχώς κοντά στο σκορ. Καθώς η Φενέρ έχει πάρει τα πάνω της, θέλει να αποδείξει πως μπορεί να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της και να περάσει από μια από τις πολύ δύσκολες έδρες της EuroLeague.

Για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε οι αποδόσεις δίνουν το πάνω χέρι στους ερυθρόλευκους για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος του Ολυμπιακού βρίσκεται στο 1.38** και το διπλό της Φενέρμπαχτσε φτάνει στο 3.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τους πόντους στο παιχνίδι, το στοίχημα Over 159,5 συνολικοί πόντοι (με παράταση) δίνεται στο 1.66** και το αντίστοιχο Under πάει στο 2.18**.

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοποριακή στοιχηματική πλατφόρμα της Betsson. Εκεί, βρίσκεις καταπληκτικές επιλογές για ποντάρισμα σε αναρίθμητες αγορές με ασύγκριτες αποδόσεις στη EuroLeague. Στην κατηγορία νικητής της Ευρωλίγκας, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Φενέρμπαχτσε παρουσιάζονται ως διεκδικητές του τίτλου. Ο Ολυμπιακός πληρώνει 4.50** και η Φενέρμπαχτσε φτάνει στο 11.00** στην πλατφόρμα της Betsson.

