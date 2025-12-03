Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ και Λάτσιο – Μίλαν με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders (04/12)

Μία ολόκληρη εβδομάδα χωρίς EuroLeague φάνηκε… αιώνας. Το μπάσκετ όμως επιστρέφει δυνατά και μάλιστα με σπουδαία ματσάρα στο ΣΕΦ, την ώρα που στην Ιταλία Λάτσιο και Μίλαν κοντράρονται σε νοκ-άουτ βραδιά του Coppa Italia. Στο φινάλε της αγωνιστικής στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να επιβεβαιώσει την ανοδική της πορεία απέναντι σε μια επικίνδυνη, αλλά ευάλωτη Γουέστ Χαμ.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ με πίεση, αλλά και ανάγκη για ένα αποτέλεσμα–δήλωση. Το 91-80 στο Βελιγράδι, δεύτερη ήττα στα τρία τελευταία, αποκάλυψε ξανά το βασικό του πρόβλημα: αστάθεια στην τέταρτη περίοδο, κούραση και έλλειψη σταθερής δημιουργίας στην περιφέρεια, ειδικά με τις διαδοχικές απουσίες (και τον Φουρνιέ ξανά εκτός). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η «έκρηξη» του Βεζένκοφ με 29 πόντους ήταν η πρώτη γερή ένδειξη ότι μπορεί να επιστρέψει στο επίπεδο που καθορίζει παιχνίδια, ενώ ο Γουόκαπ παραμένει ο βασικός «εγκέφαλος».

Η Φενερμπαχτσέ πηγαίνει στο Φάληρο ως η πιο «καυτή» ομάδα της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή. Πέντε σερί νίκες, τρία ματς στη σειρά με τους αντιπάλους κάτω από τους 70 πόντους και μια άμυνα υπόδειγμα, όπως την έχει στήσει ο Σάρας. Επιθετικά δεν είναι πάντα άνετη, όμως κερδίζει μέσα από τη σκληράδα, τις αλλαγές και την ένταση με την οποία ρίχνεται στην μπάλα. Με τις δύο ομάδες στο 8-5 και με την προϊστορία απόλυτα μοιρασμένη, το αποψινό παιχνίδι μοιάζει φτιαγμένο να κριθεί στις λεπτομέρειες και στη μέρα των ηγετών.

Δεύτερο ραντεβού σε πέντε ημέρες για Λάτσιο και Μίλαν, αυτή τη φορά σε νοκ-άουτ συνθήκες Coppa Italia. Το 1-0 του «Σαν Σίρο» υπέρ των «Ροσονέρι» άφησε πικρή γεύση στους Ρωμαίους, τόσο για τον τρόπο που ήρθε το γκολ του Λεάο όσο και για τις φάσεις στο φινάλε. Τώρα η ομάδα του Σάρι γυρίζει στο «Ολίμπικο» με ξεκάθαρο στόχο την αντίδραση. Εντός έδρας είναι πολύ πιο συμπαγής, με καλύτερη οργάνωση πίσω από τη μπάλα και μεγαλύτερη ένταση στο πρέσινγκ, χρήσιμο προσόν ειδικά στα νοκ-άουτ παιχνίδια όπου ο έλεγχος ρυθμού είναι κλειδί. Η Μίλαν πηγαίνει στη Ρώμη με την αυτοπεποίθηση του μεγάλου αήττητου σερί της και την άμυνα σε εξαιρετική κατάσταση. Η Λάτσιο γνωρίζει πως αν καταφέρει να «σβήσει» τα επιθετικά ατού των αντιπάλων, έχει τα εργαλεία να πάρει αποτέλεσμα σε ένα κλειστό παιχνίδι που λογικά θα κριθεί στο γκολ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ σε ένα ματς όπου θέλει να επιβεβαιώσει ότι η ανοδική της πορεία δεν είναι απλώς «φωτοβολίδα». Η ομάδα του Αμορίμ έχει μία ήττα στα επτά τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνει σαφή βελτίωση στη δημιουργία και έχει ξαναβάλει στόχο την τετράδα. Στο «Όλντ Τράφορντ» παραμένει παραδοσιακά ισχυρή, σκοράροντας σταθερά και πιέζοντας από νωρίς. Η Γουέστ Χαμ, από τη μεριά της, συνεχίζει να δυσκολεύεται παντού. Τέσσερις συνεχόμενες Premier League ήττες μακριά από το Λονδίνο, ασταθής άμυνα και έλλειψη αντίδρασης στα μεγαλύτερα διαστήματα των αγώνων. Ο Εσπίριτο Σάντο ψάχνει ακόμη το πρώτο του διπλό ως προπονητής της ομάδας και γνωρίζει ότι μια νέα ήττα μπορεί να κλονίσει τους πάντες ψυχικά και βαθμολογικά. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

