Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (12/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση αυτήν την περίοδο και το κίνητρο για να πάρουν τη νίκη είναι στα ύψη. Οι δύο ομάδες μετρούν από 9 νίκες στις 18 μεταξύ τους αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 320 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Ο Ολυμπιακός έπειτα από 26 αγώνες στη διοργάνωση (χρωστάει ματς με τη Φενέρμπαχτσε) έχει ρεκόρ 17-9 (10-3 εντός έδρας). Οι ερυθρόλευκοι μετρούν έξι νίκες στις τελευταίες επτά αγωνιστικές. Έχουν 11-1 στα τελευταία 12 επίσημα παιχνίδια τους. Την περασμένη αγωνιστική της Ευρωλίγκας επικράτησαν με 109-77 εντός έδρας της Βίρτους Μπολόνια, αφήνοντας έτσι πίσω το 108-98 στην παράταση από την Ντουμπάι. Ακολούθησε μία ακόμη κατοστάρα, επί του Προμηθέα Πάτρας για το πρωτάθλημα (102-87).

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ρεκόρ 16-11 (6-7 εκτός έδρας). Μετράει τρεις σερί νίκες εκτός έδρας στη διοργάνωση και ψάχνει ακόμη ένα μεγάλο διπλό για να μπορέσει να εδραιωθεί στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Ανεξαρτήτως έδρας, έχει 5 νίκες στις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Τη Δευτέρα επικράτησε 93-80 εκτός έδρας της Μπουντούτσνοστ για την Αδριατική Λίγκα. Οι Σέρβοι γνωρίζουν πως η επίσκεψή τους στην έδρα του Ολυμπιακού θα απαιτήσει την καλύτερη εκδοχή τους.

Στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους Πειραιώτες για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 1.29** και το διπλό του Ερυθρού Αστέρα ανέρχεται στο 3.75** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τους πόντους, το Over 171,5 συνολικοί πόντοι βρίσκεται στο 1.75**, ενώ το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 2.06**.

Στην κατηγορία Νικητής Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός είναι πρωταγωνιστής. Συγκεκριμένα, δίνεται στο 4.00** για να κατακτήσει τον τίτλο. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 4.50** και η Φενέρμπαχτσε με 5.00**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», ο συνδυασμός νίκη Ολυμπιακού και συνολικοί πόντοι 178.5 ανεβαίνει στο 3.50** από 3.16.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ