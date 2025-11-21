Ολυμπιακός – Ατρόμητος με το πιο «Ενισχυμένο» Bet Builder & αμέτρητα ειδικά 22/11

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μετά τη διακοπή στο «Καραϊσκάκης», σε μια στιγμή όπου ο συνδυασμός πίεσης και αυτοπεποίθησης είναι ξεκάθαρος. Το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει, όμως οι «Ερυθρόλευκοι» ξέρουν πως πριν από το ευρωπαϊκό ραντεβού υπάρχει ένα παιχνίδι που δεν επιτρέπει χαλαρότητα. Ο Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στο ματς με τον Ατρόμητο πάνω σε θετικό momentum: το 1–3 απέναντι στην Κηφισιά, η επιστροφή στην κορυφή (+2 από ΠΑΟΚ, +3 από ΑΕΚ) και η συνολική αίσθηση ότι η ομάδα μπαίνει σταθερά σε τροχιά πρωταθλητισμού καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Ολυμπιακός (1ο ημίχρονο) – Over 3.5 γκολ – Ταρέμι Over 1.5 σουτ στην εστία

Απέναντί του ο Ολυμπιακός θα βρει μία ομάδα σε μετάβαση. Ο Ατρόμητος μπαίνει στην εποχή Ντούσαν Κέρκεζ με χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή (9 βαθμοί) και δύο σερί εντός έδρας ήττες. Παλεύει, αλλά χάνει λεπτομέρειες. Η παράδοση βέβαια δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας: 31 νίκες Ολυμπιακού σε 45 ματς και συνολική κυριαρχία στο Φάληρο.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Ολυμπιακός – Ατρόμητος, τα ειδικά παικτών και τα bet builders της ημέρας στη Super League, και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.85: Χάκπο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Η Λίβερπουλ επιστρέφει στο «Άνφιλντ» μετά τη «βαριά» ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα ματς όπου οι «Reds» δεν κατάφεραν να σταθούν στο ρυθμό του αντιπάλου. Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική στην έδρα τους παραμένει ισχυρή: 4 νίκες σε 5 ματς Premier League εντός, με την επιστροφή του Άλισον να προσφέρει ασφάλεια σε μια άμυνα που χρειάζεται σταθερότητα. Ο Σλοτ γνωρίζει ότι χρειάζεται πιο σταθερή παραγωγή φάσεων από την τριάδα μπροστά. Η Νότιγχαμ με τον Σον Ντάις δείχνει ξανά ομάδα. Αήττητη στα τρία τελευταία, με βελτίωση στα xG και μεγαλύτερη πειθαρχία. Εκτός έδρας όμως παραμένει ευάλωτη. Ο Χάκπο, που ξέρει να βρίσκει χώρους και τελειώματα απέναντι σε ομάδες που κλείνονται, είναι από τους βασικούς υποψήφιους για να γράψει το όνομά του στο φύλλο αγώνα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.88: Μαν. Σίτι νίκη & Χάαλαντ Anytime Σκόρερ

Η Μάντσεστερ Σίτι πηγαίνει στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με διάθεση να πατήσει ακόμη πιο γερά στο κυνήγι της κορυφής. Η άνετη επικράτηση επί της Λίβερπουλ έδειξε ομάδα που έχει αφήσει πίσω τη μέτρια εκκίνηση της σεζόν και πλέον χτίζει σταθερότητα. Ο Χάαλαντ βρίσκεται ένα γκολ από το να φτάσει τα 100 στην Premier League (σε μόλις 109 εμφανίσεις), ενώ προέρχεται από σκοράρισμα σε 11 συνεχόμενα ματς με τη Νορβηγία, κάνοντας ένα τρελό παγκόσμιο ρεκόρ. Η Νιούκαστλ βιώνει πίεση, αλλά και εντυπωσιακή δυναμική στην έδρα της (5 σερί νίκες, 2+ γκολ σε κάθε μία). Ωστόσο, η ιστορία του ζευγαριού είναι μονομερής: μόλις μία νίκη στα τελευταία 35 ματς απέναντι στους «Πολίτες».

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ