Όλα για όλα ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ με τις καλύτερες αποδόσεις από τη winmasters!

Αν το παιχνίδι κόντρα στη Λεβερκούζεν ήταν πρόωρος «τελικός» για τον Ολυμπιακό, τότε αυτό απέναντι στον Άγιαξ είναι… τελικός των τελικών όσον αφορά στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στο Άμστερνταμ με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα μπορέσει να τους εξασφαλίσει μια θέση στην 24άδα της League Phase του Champions League και να σφραγίσει την επιτυχημένη επιστροφή τους στα «αστέρια». Όλα τα βλέμματα, λοιπόν, στην ολλανδική πρωτεύουσα και φυσικά και στις αποδόσεις της winmasters!

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει ως φαβορί σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια της Ευρώπης. Ελαφρώς, αλλά είναι φαβορί. Η νίκη του προσφέρεται στο 2.37, ενώ τον άσο τον βρίσκουμε στο 2.98. Την ισοπαλία, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να μη… χαλάσει, την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, τη συναντάμε στο 3.65.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι το γκολ έχει το δικό του ενδιαφέρον, με το Over 2,5 να προηγείται σημαντικά έναντι του Under 2,5. Στο 1.68 και στο 2.23 αντίστοιχα.

Πάντα, βέβαια, έχουν μπόλικο ενδιαφέρον τόσο τα ειδικά, όσο και τα συνδυαστικά στοιχήματα. Ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Για παράδειγμα η επιλογή του G/G σε συνδυασμό με Over 9,5 σε κόρνερ προσφέρεται στο 2.84.

Όσον αφορά στα ειδικά των παικτών, το anytime τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί το βρίσκουμε στο 2.04, απόδοση που σίγουρα δεν μπορεί να αγνοηθεί.

