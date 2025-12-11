Οι τέσσερις ελληνικές μάχες της Πέμπτης με τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders στην Elabet

Η Πέμπτη έχει φουλ ελληνικό ενδιαφέρον και τέσσερις κρίσιμες αναμετρήσεις που θα επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές πορείες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ειδικά στο πρώτο. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μπαίνουν σε βράδια υψηλής πίεσης σε Europa και Conference League, αναζητώντας αποτελέσματα που θα τους φέρουν πιο κοντά στους στόχους τους, ακόμα και στην 8άδα και την απ’ ευθείας πρόκριση. Μαζί τους και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις, τα πιο δυνατά bet builders, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Παναθηναϊκός | Under 2.5 γκολ | Over 2.5 σουτ Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει ίσως στο πιο κρίσιμο ευρωπαϊκό βράδυ του. Η βαθμολογία είναι… λαβύρινθος: έξι ομάδες στους εννέα βαθμούς και το «Τριφύλλι» στη 14η θέση, έχοντας όμως ακόμα τον έλεγχο της τύχης του. Παρά την κακή πρόσφατη εικόνα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη παρουσιάζεται σοβαρός, διαχειρίζεται σωστά τα παιχνίδια και έχει μάθει να «τελειώνει» τις λεπτομέρειες. Η αήττητη Πλζεν διαθέτει ωστόσο, την πιο σκληρή άμυνα της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός, επίσης ομάδα του ορίου, θα κυνηγήσει ένα κλειστό ματς στο οποίο ο Σφιντέρσκι θα είναι ξανά κεντρικός παράγοντας. Με νίκη, το «Τριφύλλι» κλειδώνει την πρόκριση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Over 2.5 γκολ | Να σκοράρουν και οι δύο | Over 1.5 σουτ στην εστία Τάισον

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Βουλγαρία με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Το επιθετικό ποδόσφαιρό του, οι ανατροπές και η σταθερότητα που παρουσιάζει το σύνολο του Λουτσέσκου έχουν δώσει χαρακτήρα ομάδας ικανής για μεγάλη πορεία. Ο Τάισον βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μπαίνει σε πολλές φάσεις και αποτελεί βασικό πυλώνα δημιουργίας. Απέναντι του μια Λουντογκόρετς με τρομερή αστάθεια πίσω (11 γκολ παθητικό). Ένα ακόμη «ανοιχτό» ματς μοιάζει πιθανό, καθώς ο ΠΑΟΚ σκοράρει παντού και παραμένει αήττητος στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.75: Γιόβιτς να σκοράρει

Η ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο τον τελευταίο μήνα: 9 παιχνίδια αήττητη, 6 συνεχόμενες νίκες και τεράστιο διπλό στη Φιορεντίνα. Το 0-1 αυτό έβαλε τους «Κιτρινόμαυρους» γερά στο παιχνίδι της οκτάδας. Στη Σαμψούντα θέλει να επιβεβαιώσει τη φόρμα και την αυτοπεποίθησή της. Ο Γιόβιτς είναι «καυτός»: τρία γκολ με τον Παναθηναϊκό, δύο με τον Ατρόμητο και γενικά συνεχείς τελικές μέσα στο κουτί. Η Σαμσουνσπόρ βρίσκεται στην κορυφή του Conference, αλλά έχει δεχθεί γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και εσχάτως δείχνει να χάνει έδαφος.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Παναθηναϊκός – Over 8.5 πόντοι Σορτς – Over 10.5 πόντοι Φαρίντ

Στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Μιλάνο έχοντας ανάγκη από ένα «restart», μετά την κακή εμφάνιση με τη Βαλένθια. Η διαβολοβδομάδα που ακολουθεί είναι κρίσιμη και το ματς με την Αρμάνι μοιάζει με ιδανική ευκαιρία να επιστρέψει στη σωστή τροχιά. Η ιταλικί ομάδα έχει δύο ήττες στα τρία τελευταία εντός, παρουσιάζει προβλήματα στην άμυνα και ακόμη δεν έχει βρει ρυθμό με τον νέο προπονητή Ποέτα. Ο Φαρίντ παραμένει καταλύτης στη ρακέτα, ενώ ο Σορτς δίνει σταθερά σκορ και δημιουργία στην περιφέρεια.

