Οι προκρίσεις των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (19/02)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τις πρώτες μάχες με Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα για τα Playoffs του Europa League με φόντο την πρόκριση στους «16».

Μετά τη League Phase, οι δύο ελληνικές ομάδες καλούνται μέσω των Playoffs να κερδίσουν εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης, κάνοντας το πρώτο βήμα σε Τούμπα και ΟΑΚΑ ενόψει των επαναληπτικών (26/2).

Πρώτος χρονικά ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα (19:45).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συναντά εκ νέου την ομάδα της Γαλικίας μετά τη League Phase όπου ηττήθηκε με 3-1 στο Βίγκο, παρότι είχε προηγηθεί με τον Γιακουμάκη.

Ο «δικέφαλος» του Βορρά συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς στους 8 αγώνες του ομίλου (3-3-2) τερμάτισε στην 17η θέση και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στα Playoffs, στοχεύοντας να πάει σε πρώτη φάση ένα βήμα παραπέρα, καθώς πέρυσι αποκλείστηκε από τη Στεάουα.

Η Θέλτα από την πλευρά της τερμάτισε μία θέση πιο πάνω (16η) με 13 βαθμούς (4-1-3).

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Στο ΟΑΚΑ ακολουθεί η μονομαχία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν (22:00).

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ διασταυρώνει ξανά τα ξίφη της με την ομάδα από την Τσεχία, μετά το 0-0 στην Αθήνα στη League Phase, όπου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε για μεγάλο διάστημα.

Οι «πράσινοι» με 12 βαθμούς κατέλαβαν την 20η θέση στη League Phase (3-3-2), έχοντας μία νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες στα εντός έδρας παιχνίδια τους, της λευκής ισοπαλίας με τη Βικτόρια συμπεριλαμβανομένης.

Η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι από την πλευρά της συγκέντρωσε 14 βαθμούς στον όμιλο (14η), όντας η μοναδική εκ των 36 ομάδων που ήταν αήττητη, με 3 νίκες και 5 ισοπαλίες, έχοντας παράλληλα την καλύτερη άμυνα με 3 γκολ παθητικό σε 8 αγώνες.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Europa League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

