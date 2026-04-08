Οι μάχες του Champions League με 0% γκανιότα και τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders

Δεύτερη ημέρα για τα προημιτελικά του Champions League, με τις Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί – Λίβερπουλ να υπόσχονται συναρπαστικά ραντεβού.

Αυτά που πρώτα παίζουν στην Elabet μαζί με τις πιο «ενισχυμένες» αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά και φυσικά τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης συναντιούνται για τρίτη φορά σε ευρωπαϊκή νοκ άουτ φάση, με τους Μαδριλένους να έχουν βγει νικητές και στις δύο προηγούμενες σειρές (2013-14, 2015-16). Η προϊστορία βέβαια γενικότερα στο “Καμπ Νου” λέει κάτι διαφορετικό.

Η Μπαρτσελόνα είναι αήττητη στα τελευταία 25 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στην Ατλέτικο σε όλες τις διοργανώσεις (17 νίκες, 8 ισοπαλίες), με την τελευταία ήττα να χάνεται πίσω στο 2006. Από την άλλη, η ομάδα του Σιμεόνε δεν έχει κερδίσει ποτέ εκτός έδρας ισπανική ομάδα στο Champions League, μετρώντας 4 ήττες και 1 ισοπαλία, ενώ στα νοκ άουτ εκτός έδρας αγνοεί τη νίκη στα τελευταία 6 παιχνίδια.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.45: Νίκη Μπαρτσελόνα & Over 1.5 γκολ (1ο ημίχρονο)

Αγωνιστικά, πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά προφίλ. Η Μπαρτσελόνα του Φλικ είναι επιθετική και παραγωγική, με 73 γκολ στην Ευρώπη από τη στιγμή που ανέλαβε, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρατήσει clean sheet στα τελευταία 13 παιχνίδια της. Το παιχνίδι της ανοίγει, δημιουργεί, αλλά δίνει και χώρους.

Απέναντι, η Ατλέτικο συνεχίζει να ζει μέσα από τη λεπτομέρεια και τη διαχείριση. Ο Χουλιάν Άλβαρες είναι το σημείο αναφοράς της φετινής ευρωπαϊκής πορείας, με 8 γκολ, 4 ασίστ και τη μεγαλύτερη πίεση ψηλά από κάθε άλλον παίκτη στη διοργάνωση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Παρί Σεν Ζερμέν – Under 3.5 Γκολ – Over 1.5 Σουτ στην εστία Ντεμπελέ

Σε αυτό το σούπερ ζευγάρι των προημιτελικών η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μπαίνει στο πρώτο παιχνίδι με φόρα. Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ βιώνει παρατεταμένη περίοδο έντονης αστάθειας, με απρόσμενες ήττες και εικόνα που δεν θυμίζει ομάδα που τη δεδομένη στιγμή μπορεί να διαχειριστεί τέτοιου επιπέδου ματς.

Η προϊστορία μεταξύ τους είναι απόλυτα ισορροπημένη. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια τους στο Champions League, μετρούν από δύο νίκες η κάθε ομάδα, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ είχε επιβληθεί 3-2 το 2018, αλλά πιο πρόσφατα η Παρί απάντησε με διπλό (0-1).

Η Λίβερπουλ προβληματίζει μακριά από το «Άνφιλντ», με τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε εκτός έδρας παιχνίδια της, ενώ συνολικά έχει φτάσει ήδη τις 15 ήττες στη σεζόν, αριθμός που αποτυπώνει ξεκάθαρα την αστάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, το παιχνίδι δείχνει να έχει ρυθμό αλλά και έλεγχο από πλευράς Παρί, η οποία μπαίνει με ξεκάθαρο στόχο να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον δρόμο για τη διατήρηση των σκήπτρων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.93: Νίκη Μονακό (-8.5) & Over 174.5 πόντοι

Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Η Μονακό μπαίνει στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της EuroLeague γνωρίζοντας ότι παίζει ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο. Με ρεκόρ 19-16 και στο όριο της δεκάδας, κάθε παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού. Το θετικό για τους Μονεγάσκους είναι ξεκάθαρο: και τα τρία ματς που απομένουν είναι στην έδρα τους.

Και το συγκεκριμένο απέναντι στη Βιλερμπάν θεωρείται από αυτά που “πρέπει” να καθαρίσουν αν θέλουν να μείνουν ζωντανοί στη μάχη των play-in. Η προϊστορία δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: η Μονακό έχει 8-1 στα μεταξύ τους και φέτος έχει ήδη περάσει εύκολα από τη Λιόν με 84-52.

