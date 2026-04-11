Οι μάχες της Άρσεναλ και της Λίβερπουλ και όλη η Premier League με τις πιο δυνατές «Ενισχύσεις»

Έχει μπει στην τελική ευθεία. Λίγο ακόμα της έχει μείνει για το όνειρο. Η Άρσεναλ απέχει ελάχιστα από το να κατακτήσει τον τίτλο έπειτα από 21 χρόνια και σήμερα μπαίνει στο παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ με τη φόρα της ομάδας που ξέρει ότι πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής. Με τέσσερις σερί νίκες στην Premier League και το +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα του Αρτέτα κρατάει τον έλεγχο της κορυφής και καλείται να τον διαχειριστεί σωστά το πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η Μπόρνμουθ έχει γίνει… συνώνυμο της ισοπαλίας. Πέντε συνεχόμενα «Χ» στο πρωτάθλημα και συνολικά 11 ματς χωρίς ήττα, αλλά με επτά ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Είναι ομάδα που δύσκολα χάνει, αλλά ακόμα πιο δύσκολα κερδίζει.

Η προϊστορία είναι υπέρ των γηπεδούχων, όμως η Μπόρνμουθ έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει ζημιές. Πέρσι άλλωστε, πέρασε με διπλό από το «Emirates», ενώ φέτος έβαλε δύσκολα στο 3-2 του πρώτου γύρου. Δεν είναι αντίπαλος που θα το παρατήσει εύκολα.

Η Άρσεναλ στο γήπεδό της ανεβάζει ένταση, πιέζει και βρίσκει λύσεις. Έχει επτά σερί εντός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και στις έξι από αυτές σκόραρε τουλάχιστον δύο φορές. Ωστόσο, η παγίδα είναι η ρεβάνς του Champions League που ακολουθεί εντός με τη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας και άπαντες οφείλουν να μείνουν προσηλωμένοι στο ματς του Σαββάτου.

Τρεις συνεχόμενες ήττες και το βαρύ συνολικό σκορ 8-1 έχουν δημιουργήσει πίεση στη Λίβερπουλ. Το «Anfield» παραμένει το βασικό της όπλο, όμως η εικόνα της τελευταίας περιόδου δείχνει μια ομάδα με αμυντικά κενά και έλλειψη σταθερότητας, ακόμα και μέσα στο άντρο της. Το γεγονός ότι έχει δεχτεί τα περισσότερα γκολ στο τελευταίο 20λεπτο στη φετινή Premier League είναι ενδεικτικό της απουσίας συγκέντρωσης και πίστης.

Απέναντί της θα βρεθεί μια Φούλαμ που παίζει χωρίς φόβο και με γεμάτη πάθος και άγνοια κινδύνου. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπης, έχει βελτιώσει την εικόνα της το τελευταίο διάστημα και δείχνει ικανή να «χτυπήσει» κάθε αντίπαλο, ειδικά όταν βρίσκει χώρους. Το σενάριο ενός ανοιχτού αγώνα με φάσεις και από τις δύο πλευρές μοιάζει πολύ πιθανό. Πόσο μάλλον τώρα που η Λίβερπουλ έχει μπροστά της τη ρεβάνς του 2-0 από την Παρί και την ελπίδα να βρεθεί στα ημιτελικά του Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ταξιδεύει στη Σεβίλλη σε ένα σημείο της σεζόν όπου το μυαλό… ξεκάθαρα μόνο στο πρωτάθλημα δεν είναι. Το 0-2 στην έδρα της Μπαρτσελόνα στο Champions League έχει βάλει τους «Ροχιμπλάνκος» σε διαδικασία πρόκρισης για τα ημιτελικά και η ρεβάνς που ακολουθεί στο «Μετροπολιτάνο» είναι το ματς της χρονιάς, μέχρι το επόμενο. Ο Σιμεόνε αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, να ρίξει ρυθμό και να διαχειριστεί ενέργεια, σε ένα παιχνίδι που δεν είναι αδιάφορο, αλλά δεν είναι και η απόλυτη προτεραιότητα.

Η Σεβίλλη βέβαια, αντιθέτως, καίγεται. Απέχει ελάχιστα από τη ζώνη του υποβιβασμού και κάθε βαθμός μετράει. Η εικόνα της δεν είναι καλή, όμως στην έδρα της τέτοια παιχνίδια είναι μάχες… επιβίωσης. Το μοτίβο των τελευταίων εβδομάδων δείχνει πολλά «κλειστά» παιχνίδια, με δυσκολία στο σκοράρισμα αλλά και έντονη πίεση από εξέδρα και Τύπο.

