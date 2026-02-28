Οι μάχες της αγωνιστικής με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το πρόγραμμα της Κυριακής (02/03) συμπεριλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια στη Super League.

Αρχικά, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις Σέρρες. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και θέλουν να αφήσουν πίσω τους τον αποκλεισμό από το Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επιβλήθηκε με 2-0 του Παναιτωλικού την προηγούμενη αγωνιστική και παραμένει στο -2 από την κορυφή.

Από την άλλη ο Πανσερραϊκός πήρε μία εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο και προσπαθεί να εξαντλήσει τα όποια περιθώρια έχει για παραμονή του στην κατηγορία.

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1: 19:00 X: 7.50 2: 1.14

Λίγο αργότερα ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό την ΑΕΚ. Η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει νίκη στα τελευταία της επτά παιχνίδια στο πρωτάθλημα (0-1-6) και ψάχνει να κάνει την υπέρβαση για να μπει στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8.

Στην αντίπερα όχθη η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 18.000 φιλάθλων της στην αναμέτρηση.

Θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας και θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη της με 4-0 απέναντι στον Λεβαδειακό.

Παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +2 από τον Ολυμπιακό και μοναδικός στόχος είναι οι τρεις βαθμοί.

Βόλος – ΑΕΚ 1: 8.60 X: 4.60 2: 1.39

Ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από το Europa League απέναντι στη Θέλτα, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή στο Βίγκο, γνώρισαν και δεύτερη ήττα αυτή τη φορά με 1-0 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Όλη η προσοχή τους πλέον είναι στο πρωτάθλημα, εκεί όπου βρίσκονται στο -5 από την κορυφή με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Αστέρας προέρχεται από μία εντός έδρας ήττα απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1 που έκανε ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για τη συνέχεια.

Οι Αρκάδες έχουν δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, έμειναν στους 16 βαθμούς και στο -5 από τη σωτηρία τους. Ακολουθούν δύο άκρως σημαντικά ματς απέναντι σε Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet, αλλά δεν μπορούν να διαλέγουν παιχνίδια.

ΠΑΟΚ – Αστέρας ΑΚΤΟR 1: 1.31 X: 5.20 2: 10.25

Στο τελευταίο χρονικό ματς της ημέρας, ο Παναθηναϊκός περιμένει στη Λεωφόρο τον Άρη.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από μία μεγάλη πρόκριση στους «16» του Europa League, μετά τη νίκη του στα πέναλτι επί της Πλζεν.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ άξιζε τη νίκη και στην κανονική διάρκεια, με το 1-1 να μην το αφήνει ικανοποιημένο.

Προηγήθηκε με τον Τεττέη στην αρχή του ματς, δέχτηκε την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος και δεν βρήκε άλλο γκολ. Έμεινε με δέκα παίκτες στην παράταση αλλά στα πέναλτι έδειξε ψυχραιμία και πήρε την πρόκριση.

Από την άλλη οι Θεσσαλονικείς μετά και την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Κηφισιά, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή. Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί παρελθόν και ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ο αντικαταστάτης του.

Ο Έλληνας τεχνικός θα προσπαθήσει να αλλάξει το κλίμα, με τον Άρη να είναι 6ος με 28 βαθμούς ενώ μετράει μόλις μία νίκη στα τελευταία του επτά ματς στη Super League.

Παναθηναϊκός – Άρης: 1: 1.91 X: 3.25 2: 4.60

