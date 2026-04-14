Οι «μάχες» για τους «4» του Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις!

To Champions League επιστρέφει μετά από μόλις μία εβδομάδα και το πρόγραμμα των προημιτελικών περιλαμβάνει δύο σπουδαίες ρεβάνς.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στην πρωτεύουσα της Ισπανίας την Μπαρτσελόνα έχοντας να υπερασπιστεί την πολύτιμη νίκη της με 2-0 στο πρώτο ματς. Οι «ροχιμπλάνκος» έκαναν την έκπληξη στο Καμπ Νου και πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε μία τρομερή πρόκριση στα ημιτελικά. Ξέρουν ότι θα δεχτούν μεγάλη πίεση και το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορούν να τη διαχειριστούν. Άφησαν σε δεύτερη μοίρα το πρωτάθλημα και κάπως έτσι το Σάββατο γνώρισαν την ήττα με 2-1 από τη Σεβίλλη αλλά αυτό έχει μικρή σημασία για τους ίδιους. Όλη η προσοχή της Ατλέτικο είναι στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα , σε μία μεγάλη πρόκληση.

Από την άλλη οι «μπλαουγκράνα» πηγαίνουν στη Μαδρίτη για να κάνουν την υπέρβαση. «Πλήρωσαν» την αποβολή του Κουμπαρσί στο πρώτο ματς και δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το γεγονός ότι έπαιξαν για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Είχαν βέβαια τον έλεγχο και σε αυτό βασίζεται η πίστη τους για την ανατροπή. Άλλωστε στο πρωτάθλημα μετά τη νίκη τους με 4-1 απέναντι στην Εσπανιόλ, αύξησαν στους εννιά τους βαθμούς της διαφοράς από τη Ρεάλ και κλείδωσαν τον τίτλο.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 1: 4.05 X: 4.70 2: 1.84

Στην άλλη αναμέτρηση της ημέρας, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο Άνφιλντ κυνηγώντας μία μεγάλη ανατροπή μετά την ήττα της με 2-0 στο Παρίσι.

Το σύνολο του Σλοτ δεν πείθει με την απόδοση του τη φετινή σεζόν αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι πάντοτε διαφορετικά. Στο πρωτάθλημα φρόντισε να «καθαρίσει» από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι με τη Φούλαμ (2-0) και στη συνέχεια έκανε διαχείριση δυνάμεων.

Περιμένει τώρα μία Παρί Σεν Ζερμέν που ξέρει ότι είναι το φαβορί του ζευγαριού. Η κάτοχος του τροπαίου έχει κάνει τεράστιο βήμα για να βρεθεί στα ημιτελικά και απλά καλείται να διαχειριστεί το προβάδισμα της. Δεν αγωνίστηκε μάλιστα το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα της Γαλλίας και έτσι πηγαίνει ξεκούραστη στο Λίβερπουλ για την αναμέτρηση.

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 1: 2.44 X: 4.40 2: 2.75

