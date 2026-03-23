Οι ματσάρες του ΝΒΑ με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το θέαμα στο ΝΒΑ συνεχίζει ακάθεκτο και λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, οι ομάδες παλεύουν για μία καλύτερη θέση στη βαθμολογία.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (24/04) διεξάγονται μεγάλα παιχνίδια. Σε αυτά ξεχωρίζει η αναμέτρηση στο Ντιτρόιτ ανάμεσα στους Πίστονς και τους Λέικερς.

Οι πρωτοπόροι της Ανατολικής Περιφέρειας έχουν τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και το τρίτο καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα. Δύσκολα θα χάσουν την πρώτη θέση και θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς σε αυτή.

Από την άλλη οι «λιμνάνθρωποι» βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν εννιά σερί νίκες, με τον Λούκα Ντόνστιτς να κάνει εξαιρετικά παιχνίδια.

Ντιτρόιτ Πίστονς – Λος Άντζελες Λέικερς 1 (+2,5): 2.14 2 (-2.5): 1,94

Στο Μαϊάμι, οι Χιτ φιλοξενούν τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Η ομάδα του Σποέλστρα προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες και έχει πέσει στην ένατη θέση της ανατολικής περιφέρειας. Δεν κινδυνεύει να μείνει εκτός play offs αλλά ψάχνει μία αντίδραση. Οι Σπερς με ρεκόρ 53-18 απειλούν τους Οκλαχόμα για την πρωτιά της Δυτικής Περιφέρειας. Έχουν γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία έντεκα παιχνίδια τους και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση.

Μαϊάμι Χιτ – Σαν Αντόνιο Σπερς 1 (+5,5): 1.93 2 (-5,5): 1.87

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μετρούν έντεκα σερί νίκες και δίκαια βρίσκονται στην πρώτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Θέλουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και δοκιμάζονται στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς.

Οι γηπεδούχοι έχουν ως στόχο να μπουν στην πρώτη εξάδα της Ανατολικής Περιφέρειας αλλά η αποστολή τους στην Οκλαχόμα είναι δύσκολη. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα κυνηγήσουν την έκπληξη.

Φιλαδέλφεια 76ερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 1 (+15,5): 1.86 2 (-15,5): 1.94

