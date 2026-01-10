Οι ματσάρες της Super League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (11/01)

Το πρωτάθλημα επιστρέφει με την 16η και πρώτη αγωνιστική για το 2026 με το κυρίως πιάτο την Κυριακή (11/1).

Η μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας λαμβάνει χώρα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ (19:30).

Η «Ένωση» του Μάρκο Νίκολιτς χάρη στο σερί 7/7 με τελευταίο «τρίποντο» το 2-1 επί του ΟΦΗ με ανατροπή, έκλεισε ιδανικά το 2025 και στην κορυφή με 37 βαθμούς και θέλει με αντίστοιχο τρόπο να μπει στο νέο έτος.

Οι Θεσσαλονικείς του Μανόλο Χιμένεθ την προηγούμενη αγωνιστική επέστρεψαν στις νίκες με το 0-1 στην Τρίπολη, ενώ μπήκαν με το δεξί στη νέα χρονιά με τη νίκη-πρόκριση επί του Παναιτωλικού (2-0) στο Κύπελλο.

Άρης – ΑΕΚ 1:5.60 X:3.70 2:1.66

Την ξέφρενη πορεία τους θέλουν να συνεχίσουν Λεβαδειακός και Βόλος που τίθενται αντιμέτωποι στη Βοιωτία (16:00).

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου κλείνοντας το 2025 με 2/2 νίκες (3-0 με την ΑΕΛ Novibet, 0-2 με τον Πανσερραϊκό) διατήρησε την 4η θέση με 28 βαθμούς έχοντας παράλληλα την καλύτερη επίθεση με 36 τέρματα.

Στο κατόπι τους με 25 βαθμούς βρίσκονται οι Θεσσαλοί του Χουάν Φεράντο που προέρχονται στο πρωτάθλημα από το 1-0 με τον Παναιτωλικό, ενώ αποχαιρέτησαν το κύπελλο εξαιτίας του 0-1 από την Κηφισιά.

Λεβαδειακός – Βόλος 1:1.68 X:3.80 2:5.15

Στο Παγκρήτιο ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης τίθενται ξανά αντιμέτωποι μέσα σε λίγα 24ωρα (17:30) μετά το 2-0 των Κρητικών στο νοκ άουτ αγώνα του κυπέλλου που τους έστειλε στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ηττήθηκε από την ΑΕΚ (2-1) την προηγούμενη αγωνιστική μένοντας στους 12 βαθμούς, ενώ από ήττα στο πρωτάθλημα προέρχονται και οι Αρκάδες του Κρις Κόουλμαν (0-1 από τον Άρη) έχοντας 13 βαθμούς.

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 1:2.70 X:3.05 2:2.85

Το πρόγραμμα ρίχνει αυλαία στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανσερραϊκό (21:00).

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-0) έμειναν στους 22 βαθμούς και στο -6 από την 4η θέση με αγώνα λιγότερο, θέλοντας επιστροφή στα «τρίποντα», ενώ οι Σερραίοι του Ζεράρ Σαραγόσα έχουν μείνει στους 5 βαθμούς και την τελευταία θέση με 9 συνεχόμενες ήττες μετά το 0-2 από τον Λεβαδειακό.

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 1:1.13 X:8.60 2:19.50

