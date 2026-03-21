Oι κορυφαίες αναμετρήσεις της μέρας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η αγωνιστική στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει σπουδαία παιχνίδια το Σάββατο (21/3).

Στην Premier League η 31η αγωνιστική περιλαμβάνει εκτός έδρας δοκιμασία για τη Λίβερπουλ, στο «AMEX Stadium» απέναντι στην Μπράιτον (14:30). Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετά την πανηγυρική πρόκριση στους «8» του Champions League με το 4-0 επί της Γαλατασαράι, επιστρέφει εντός των τειχών με στόχο την επιστροφή στα «τρίποντα».

Την προηγούμενη αγωνιστική έμεινε στο 1-1 με την Τότεναμ, μένοντας στους 49 βαθμούς και την 5η θέση, στο -2 από την 4η. Αντίστοιχα οι «γλάροι» του Φάμπιαν Χιούρτσελερ ανέβηκαν στους 40 βαθμούς (12η θέση) μετά την επιστροφή στα «τρίποντα» με το 0-1 στην έδρα της Σάντερλαντ.

Μπράιτον – Λίβερπουλ 1:3.15 X:3.60 2:2.20

Στη La Liga η 29η περιλαμβάνει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Σεβίλλη και Βαλένθια στο «Ramon Sanchez Pizjuan» (22:00), σε ένα παιχνίδι που κάποτε έκρινε θέση για το Champions League, αλλά πλέον είναι ανάμεσα σε αντιπάλους που παλεύουν στα χαμηλά πατώματα της κατάταξης.

Η Σεβίλλη του τιμωρημένου Ματίας Αλμέιδα είναι 15η με 31 βαθμούς καθώς προέρχεται από ήττα 5-2 από την Μπαρτσελόνα (τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο»), ενώ οι «νυχτερίδες» του Κάρλος Κορμπεράν είναι έναν βαθμό (32) και μία θέση πιο πάνω (14η) μετά την ήττα από την Οβιέδο (1-0).

Σεβίλλη – Βαλένθια 1:2.30 X:3.10 2:3.45

Στη Serie A η Μίλαν επιστρέφει στο «San Siro» για να υποδεχθεί την Τορίνο (19:00) στο άνοιγμα της αυλαίας της 30ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την Ίντερ, χάνοντας στη Ρώμη από τη Λάτσιο (1-0) καθώς με 60 βαθμούς βρίσκεται στο -8 από την κορυφή.

Στην αντίπερα όχθη η Τορίνο του Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα πήρε ανάσα με το 4-1 επί της Πάρμα, για να ανέβει στους 33 βαθμούς και την 14η θέση της βαθμολογίας.

Μίλαν – Τορίνο 1:1.38 X:4.85 2:8.10

