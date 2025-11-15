Οι κορυφαίες αναμετρήσεις της ημέρας με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (16/11)

Το πρόγραμμα της Κυριακής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έχει σημαντικά παιχνίδια και «τελικούς» που κρίνουν την τελική βαθμολογία κάποιων ομίλων.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας η Ουγγαρία υποδέχεται την Ιρλανδία έχοντας ένα σαφές πλεονέκτημα για τη 2η θέση. Οι Μαγυάροι έκαναν το καθήκον τους στην Αρμενία (1-0) έφτασαν τους 8 βαθμούς και περίμεναν να έχουν εξασφαλίσει ήδη μία θέση στα πλέι οφ.

Οι Ιρλανδοί όμως πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες νίκες τους των τελευταίων ετών καθώς επικράτησαν εντός έδρας της Πορτογαλίας (2-0) χάρις σε 2 γκολ του Πάροτ. Έτσι έφτασαν τους 7 πόντους και θέλουν μόνο τη νίκη στη Βουδαπέστη για να πάρουν το εισιτήριο για τα μπαράζ.

Ουγγαρία – Ιρλανδία 1:1.79 X:3.75 2:4.25

Η Αλβανία υποδέχεται λίγο μετά την Αγγλία, με τα πάντα στον 11ο όμιλο να έχουν κριθεί. Η νίκη της Αλβανίας με 1-0 στην έδρα της Ανδόρας σε συνδυασμό με την επικράτηση των Άγγλων επί των Σέρβων με 2-0 στο Λονδίνο, έστειλε τo σύνολο του Σιλβίνιο στα πλέι οφ.

Στα Τίρανα η Αλβανία, που μετράει 8 ματς αήττητη σε φιλικά και επίσημα, θα στήσει μία γιορτή απέναντι σε έναν σαφώς πιο δυνατά αντίπαλο. Το σύνολο του Τούχελ έχει κάνει το απόλυτο των νικών στα προκριματικά, 7 στα 7, και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ (20-0).

Θα ήθελε να ολοκληρώσει ιδανικά τα προκριματικά και να βάλει «πλώρη» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 όπου και πάλι οι στόχοι είναι υψηλοί.

Αλβανία – Αγγλία 1:7.40 X:4.60 2:1.39

Στο άλλο σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι της ημέρας, η Ουκρανία υποδέχεται την Ισλανδία στη Βαρσοβία.

Οι Ουκρανοί δεν μπόρεσαν να προβάλουν αντίσταση στους Γάλλους την Πέμπτη και ηττήθηκαν με 4-0. Από την άλλη η Ισλανδία πήρε ένα σημαντικό διπλό (2-0) στο Αζερμπαϊτζάν και μαζί και το πλεονέκτημα για τη 2η θέση.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς, με τους Ισλανδούς να υπερτερούν όμως στη διαφορά τερμάτων (+4 έναντι -3). Έτσι βολεύονται ακόμα και με την ισοπαλία, τη στιγμή που οι Ουκρανοί θέλουν μόνο τη νίκη για να βρεθούν στα πλέι οφ.

Ουκρανία – Ισλανδία 1:1.65 X:3.60 2:5.30

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για ταμεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και Super League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.