Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (11/02)

Το Κύπελλο Ελλάδας επιστρέφει με δύο συναρπαστικούς ημιτελικούς απ’ όπου θα προκύψει το μεγάλο ζευγάρι του τελικού.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (17:00), ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς.

Στο πρώτο ματς στην Κρήτη οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (1-1), με τα δύο γκολ να σημειώνονται έως το 18’.

Οι Κρητικοί πηγαίνουν στη Λιβαδειά με στόχο τη νίκη που θα τους στείλει για δεύτερη σερί φορά στον τελικό του Κυπέλλου.

Από την άλλη οι Βοιωτοί θέλουν να γράψουν ιστορία και να βρεθούν για πρώτη φορά σε θέση να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο.

Αυτή μάλιστα είναι η 3η φορά μέσα σε μία εβδομάδα που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες καθώς την Κυριακή (08/02) ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-2 αλλά τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 1: 1.86 X: 3.35 2: 4.70

Το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας διεξάγεται στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό θέλοντας να υπερασπιστεί τη νίκη του με 1-0 στο πρώτο ματς στη Λεωφόρο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έδειξε χαρακτήρα και πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα που του δίνει προβάδισμα πρόκρισης.

Προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) στο ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε ένα ματς όπου οι μεγάλες στιγμές σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις.

Το σύνολο του Λουτσέσκου μπορεί να «έπεσε» στην 3η θέση, έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο και διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις το πρωτάθλημα.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη νίκη του με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» πέτυχαν ένα γρήγορο γκολ με τον Ταμπόρδα και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν ιδανικά το προβάδισμα τους.

Η αποστολή τους βέβαια στην Τούμπα είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς καλούνται να κάνουν την ανατροπή για να φτάσουν στον τελικό.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1: 1.83 X: 3.65 2: 4.35

