Οι ευρωπαϊκές «μάχες» με ειδικά στοιχήματα!

Τα προημιτελικά του Champions League ανέκαθεν περιλαμβάνουν μεγάλες αναμετρήσεις και το πρόγραμμα της Τετάρτης έχει δύο σπουδαία παιχνίδια.

Στον ισπανικό «εμφύλιο», η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο μεταξύ τους ματς. Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες και το Σάββατο (04/04) για το πρωτάθλημα, με τους «μπλαουγκράνα» να παίρνουν τη νίκη με 2-1 στη Μαδρίτη. Είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα καθώς έχουν επτά βαθμούς διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορούν να ρίξουν μεγαλύτερο βάρος για την ώρα στο Champions League καθώς ακολουθεί και το τοπικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ.

Από την άλλη η Ατλέτικο έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά τη θέση της στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος και τα δύο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα αποτελούν μία μεγάλη πρόκληση. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε ένα μικρό rotation στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και η λογική λέει ότι δεν θα ρισκάρει ιδιαίτερα στο «Camp Nou».

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 1: 1.56 X: 4.65 2: 5.10

Στην άλλη αναμέτρηση της ημέρας, η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί στο Παρίσι τη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Τσέλσι στον προηγούμενο γύρο και θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της στο Champions League.

Η Παρί έχει φαίνεται να «καθαρίζει» και την υπόθεση τίτλος στη Γαλλία αν και η φετινή Λανς της έβαλε δύσκολα σε πολλά σημεία μέσα στη σεζόν.

Στην αντίπερα όχθη η Λίβερπουλ έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα και δεν πείθει με την απόδοση της.

Η ήττα με 4-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (04/04) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, εμφάνισε πολλές από τις αδυναμίες της.

Στην Premier League βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και κινδυνεύει να μείνει εκτός του επόμενου Champions League. Μία επιτυχία στην Ευρώπη θα φτιάξει όλη τη σεζόν αλλά θα χρειαστεί να κάνει μία μικρή υπέρβαση για να αποκλείσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 1: 1.74 X: 4.10 2: 4.30

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.