Οι «ευρωλιγκάτες» μάχες Ολυμπιακού & Παναθηναϊκού με 0% γκανιότα στην Elabet

Με αυτή τη… διαβολοβδομάδα η EuroLeague μπαίνει σε κομβική καμπή και οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται μπροστά σε βραδιές που δεν σηκώνουν άλλη αναβολή αντίδρασης. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προέρχονται από διαδοχικές σκληρές ήττες, με προβληματισμό στο παιχνίδι τους και πίεση στη βαθμολογία, απέναντι σε δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή. Οι απαιτήσεις είναι στο μέγιστο, οι αποστολές δύσκολες, οι αντίπαλοι «καυτοί» και η ανάγκη για απάντηση άμεση, πριν χαθεί πολύτιμο έδαφος στη μάχη της εξάδας και φυσικά της τετράδας.

Σε αυτό το ζευγάρι, η προϊστορία βαραίνει το παρκέ και το πλαίσιο θυμίζει Final Four. Παναθηναϊκός και Φενερμπαχτσέ ξανασυναντιούνται με ανοιχτούς λογαριασμούς, ένταση και μνήμη ακόμη νωπή από τους ημιτελικούς των δύο προηγούμενων Final-4. Οι «Πράσινοι» είχαν χτίσει ένα μικρό σερί τεσσάρων νικών, όμως η περσινή «εκδίκηση» της Φενέρ στο Ντουμπάι άλλαξε την ψυχολογία της μεταξύ τους ισορροπίας.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται σε φανταστική κατάσταση. Με έξι συνεχόμενες νίκες στην EuroLeague και συνολικά 11 σε όλες τις διοργανώσεις, έχει ανακτήσει έλεγχο και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Δεν παίζει πάντα εντυπωσιακά, αλλά ξέρει πότε να «σφίγγει» το παιχνίδι και πότε να χτυπά στο τελευταίο δεκάλεπτο, στοιχεία που την καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, ψάχνει σταθερότητα. Οι ήττες από Βαλένθια και Μιλάνο ανέδειξαν αμυντικά κενά και ασυνέπεια στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι, σε βραδιές που ο Φρίντ δεν ήταν καλός δηλαδή. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξαρτάται έντονα από την περιφέρεια και όταν δεν λειτουργεί σωστά το δίδυμο δημιουργίας – εκτέλεσης, το επιθετικό πλάνο κολλάει. Το ξέσπασμα στο ελληνικό πρωτάθλημα δίνει ανάσα, όμως η πραγματική απάντηση καλείται να δοθεί εκτός έδρας, σε ένα από τα πιο απαιτητικά γήπεδα της λίγκας.

Για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι με τη Βαλένθια έρχεται σε εξαιρετικά κομβικό timing. Οι «Ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ήττες που άφησαν ερωτήματα, τόσο στη διαχείριση ρυθμού όσο και στη συνέπεια στο φινάλε των αγώνων. Το χαμένο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και η εμφάνιση στη Βαρκελώνη έδειξαν ομάδα που δυσκολεύεται να κρατήσει τον έλεγχο όταν πιεστεί.

Οι απουσίες παραμένουν σημαντικές και το ροτέισον δοκιμάζεται, ειδικά στην περιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα είναι δεδομένη. Ο Βεζένκοφ παραμένει σημείο αναφοράς, ο Μιλουτίνοφ δίνει σταθερότητα στη ρακέτα και στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός παραδοσιακά ανεβάζει ένταση και φυσική πίεση.

Απέναντί του βρίσκεται μια Βαλένθια που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Με σταθερότητα, βάθος και επιθετική πολυφωνία, έχει αποδείξει ότι μπορεί να «χτυπήσει» σε υψηλό τέμπο, όπως έκανε και πρόσφατα στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για μια αναμέτρηση λεπτομερειών, όπου ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεση αντίδραση για να μη χάσει επαφή με τους στόχους του.

Η Χάποελ συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Σταθερή, ώριμη και αποτελεσματική, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και δείχνει ικανή να κερδίζει ακόμη και όταν τα πράγματα δεν κυλούν ιδανικά. Το βάθος και η επιθετική της λειτουργία αποτελούν σημείο αναφοράς στη φετινή EuroLeague. Ο Ερυθρός Αστέρας, αντίθετα, ταξιδεύει με προβληματισμό. Οι πρόσφατες ήττες και η κατάρρευση στο ντέρμπι με την Παρτίζαν ανέδειξαν έλλειψη καθαρού πλάνου και σταθερότητας. Με το momentum ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων, το έργο των Σέρβων μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο.

