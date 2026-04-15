Οι επαναληπτικοί αγώνες του Champions League με ειδικά στοιχήματα!

Οι θέσεις για τα ημιτελικά του Champions League κλείνουν με τους επαναληπτικούς αγώνες των προημιτελικών την Τετάρτη (15/4).

Στο Μόναχο η Μπάγερν φιλοξενεί τη Ρεάλ (22:00) στη δεύτερη τιτανομαχία και ρεβάνς της νίκης των Βαυαρών στη Μαδρίτη (1-2). Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση με τα γκολ των Λουίς Ντίαζ (41’) και Χάρι Κέιν (46’) στο «Bernabeu», με τον Εμπαπέ να μειώνει στο 74’, κρατώντας στο «κόλπο» τους «μερένχες» ενόψει του επαναληπτικού.

Η Μπάγερν καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει και να αποκλείσει για πρώτη φορά τη Ρεάλ μετά το 2001 σε νοκ άουτ, ενώ η «βασίλισσα» καλείται να ανατρέψει για πρώτη φορά ήττα σε πρώτο αγώνα στην έδρα της για να πάρει το εισιτήριο μετά το 1970 όταν είχε ηττηθεί από την Βάκερ Ίνσμπρουκ (0-1) και απάντησε με 0-2 στην Αυστρία για το Κύπελλο UEFA.

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 1:1.55 X:5.15 2:4.70

Στο «Emirates» η Άρσεναλ φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ (22:00) έχοντας προβάδισμα πρόκρισης χάρη στο 0-1 στη Λισαβόνα στον πρώτο προημιτελικό.

Ο Χάβερτς στο 90+1’ υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα που θέλει να βρεθεί και φέτος στα ημιτελικά της διοργάνωσης με φόντο την επιστροφή σε τελικό μετά το 2006 και το Παρίσι.

Οι «κανονιέρηδες» ιστορικά έχουν 17/18 προκρίσεις όταν έχουν επικρατήσει εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα νοκ άουτ ζευγαριού, ενώ αντίστοιχα τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας έχουν μία πρόκριση σε 14 ζευγάρια έπειτα από εντός έδρας ήττα στο πρώτο ματς.

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1:1.48 X:4.30 2:6.90

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.