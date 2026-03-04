Οι εξ αναβολής αγώνες με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η Super League έχει κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά την ολοκλήρωση αγωνιστικών και η Τετάρτη έχει στο πρόγραμμά της δύο σημαντικά παιχνίδια. Αρχικά ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον ΟΦΗ για την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νίκες και έχουν καλή ψυχολογία. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 του Άρη εντός έδρας και έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε και πάλι σε rotation, με τον Παναθηναϊκό να έχει μία γενικά καλή απόδοση και να παίρνει τους τρεις βαθμούς. «Έπιασε» πλέον τον Λεβαδειακό στην 4η θέση και τώρα έχει την ευκαιρία να τον ξεπεράσει.

Από την άλλη ο ΟΦΗ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα καθώς επιβλήθηκε στην Κρήτη με 3-0 της ΑΕΛ Novibet. Ήδη έως το 7’ είχε πετύχει δύο γκολ με τον Φούντα και στην ουσία «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι. Με τον Κόντη στον πάγκο, η ομάδα έχει βελτιωθεί είναι στον τελικό Κυπέλλου και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 1: 1.44 Χ: 4.35 2: 7.80

Λίγο αργότερα η Κηφισιά φιλοξενεί στη Νίκαια τον ΠΑΟΚ για τον μεταξύ τους αγώνα που αναβλήθηκε στην 18η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων πήρε μία σημαντική νίκη επί του Λεβαδειακού το Σάββατο (28/02), με 1-0 στην έδρα της και βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πανηγύρισε μετά από εννιά αγωνιστικές και έφτασε τους 24 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τις θέσεις που οδηγούν στην παραμονή της.

Στην αντίπερα όχθη ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με αντίπαλο τον Αστέρα Aktor στην Τούμπα και με τη νίκη του (2-0), άφησε πίσω του τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη. Οι «ασπρόμαυροι» είναι στο -3 από την κορυφή και τώρα έχουν την ευκαιρία να ισοβαθμήσουν με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Τον τελευταίο μάλιστα τον αντιμετωπίζει την Κυριακή (08/03) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θέλει να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερη ψυχολογία στο ντέρμπι.

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1: 6.50 X: 4.30 2: 1.50

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.