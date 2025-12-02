Οι αναμετρήσεις του κυπέλλου με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (03/12)

Το Κύπελλο Ελλάδας επανέρχεται στο προσκήνιο με την 4η και προτελευταία στροφή της League Phase, το κυρίως πιάτο της οποίας διεξάγεται την Τετάρτη (3/12) με φόντο την πρώτη τετράδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά.

Το σπουδαίο ματς της αγωνιστικής είναι αναμφίβολα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (21:30).

Οι γηπεδούχοι του Μανόλο Χιμένεθ έχουν 3/3 στον θεσμό (0-1 επί του Παναιτωλικού, 1-0 με τη Μαρκό, 1-3 στο Αιγάλεω), ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Λεβαδειακό (4-1) έκανε σεφτέ με το 4-1 επί της ΑΕΛ Novibet.

Άρης – ΠΑΟΚ 1:3.25 X:3.25 2:2.15

Το άνοιγμα της αυλαίας γίνεται στη Σύρο όπου η τοπική Ελλάς υποδέχεται τον Ολυμπιακό (13:00) σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τη νεοφώτιστη ομάδα της Super League 2 καθώς φιλοξενεί στην Ερμούπολη τον νταμπλούχο.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχει μία νίκη (3-0 επί του Αιγάλεω) και δύο ήττες (4-2 από τον Ατρόμητο, 4-1 από τον Παναιτωλικό), με τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν το απόλυτο στους δύο αγώνες τους (1-2 επί του Αστέρα, 5-0 επί του Βόλου).

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 1:20.00 X:7.70 2:1.12

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ (17:30) με τις δύο ομάδες να κυνηγούν το απόλυτο στον όμιλο καθώς έχουν 9 βαθμούς έκαστος.

Η «Ένωση» του Μάρκο Νίκολιτς έχει 3/3 με Αιγάλεω (0-1), Παναιτωλικό (2-1) και Ηλιούπολη (0-1), ενώ οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη 3/3 αντίστοιχα με Καβάλα (3-0), Καλλιθέα (0-1) και Ηρακλή (3-1). Οι δύο αναμετρήθηκαν στο πρωτάθλημα με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν στο Ηράκλειο (0-1).

ΑΕΚ – ΟΦΗ 1:1.18 X:6.20 2:15.00

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (19:30), με τους «πράσινους» του Ράφα Μπενίτεθ να έχουν κάνει 2/2 ως τώρα με 1-0 επί της Καλλιθέας και 1-2 επί του Ατρόμητου, ενώ το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο που νίκησε το «τριφύλλι» στο πρωτάθλημα (3-2), έχει 5 βαθμούς χάρη στο 2-1 επί της Καλλιθέας και το 1-1 με Αστέρα και Καβάλα.

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1:1.31 X:4.75 2:10.00

