Kingbet Kingbet

Oι αναμετρήσεις του Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet!

Real Madrid CF vs Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off Second Leg Nico Gonzalez of Manchester City R in action with the ball defended by Jude Bellingham of Real Madrid CF L during the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off second leg match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Estadio Santiago Bernabeu on February 19, 2025 in Madrid, Spain. Madrid Estadio Santiago Bernabeu Madrid Spain Copyright: xAlbertoxGardinx AGardin_20250219_Foot_Champ_Real_Mad_Man_City_2947

Η 6η αγωνιστική στη League Phase του Champions League κορυφώνεται την Τετάρτη (10/12) κι έχει παιχνίδια για όλα τα γούστα.

Δίχως αμφιβολία όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Μαδρίτη όπου η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι (22:00).

Η «βασίλισσα» περνά αγωνιστική κρίση που αποτυπώνεται ειδικά εντός συνόρων, καθώς μετά την ήττα με 0-2 από τη Θέλτα έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ρεπορτάζ η μονομαχία με τους «πολίτες» είναι «τελικός» για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο.

Οι Μαδριλένοι πάντως μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού βρίσκονται στους 12 βαθμούς, στο +2 από τη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία έχει πλησιάσει στο -2 την κορυφή της Premier League αλλά στα «αστέρια» προέρχεται από εντός έδρας ήττα από τη Λεβερκούζεν (0-2).

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1:2.50 X:3.85 2:2.55

Στη Λισαβόνα η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη φιλοξενεί τη Νάπολι (22:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Οι Λουζιτανοί του Ζοσέ Μουρίνιο μόλις την προηγούμενη αγωνιστική πήραν τους πρώτους βαθμούς στη League Phase με 0-2 επί του Άγιαξ, στοχεύοντας στην 24άδα την ώρα που οι πρωταθλητές Ιταλίας του Αντόνιο Κόντε με το 2-0 επί της Καραμπάγκ βρίσκονται στους 7 βαθμούς και θέλουν να μείνουν στο κυνήγι της 8άδας. 

Μπενφίκα – Νάπολι 1:2.40 X:3.25 2:3.10 

Στη χώρα των Βάσκων η Μπιλμπάο φιλοξενεί την Παρί (22:00) σε άλλη μία αναμέτρηση σε κρίσιμη καμπή για τις δύο ομάδες.

Η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε έχει 4 βαθμούς μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Σλάβια στην Πράγα και ψάχνει βαθμούς για να προσεγγίσει την 24άδα, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν 12 βαθμούς και βρίσκονται στο γκρουπ των ομάδων που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση, με πρώτο στόχο να τερματίσουν εντός της 8άδας.

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 1:5.60 X:4.10 2:1.59

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Champions League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

