Οι αναμετρήσεις των Ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (27/11)

Για άλλη μία Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην ευρωπαϊκή αρένα θέλοντας να συνεχίσουν με νίκες την πορεία τους.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι (19:45) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» μετά το μέτριο ξεκίνημα τους στη διοργάνωση, έχουν βρει τα πατήματα τους και μετράνε 2 σερί νίκες. Μετά το μεγάλο διπλό στη Λιλ (4-3) ακολούθησε η εμφατική εντός έδρας νίκη (4-0) επί της Γιουνγκ Μπόις.

Έχουν φτάσει τους 7 βαθμούς και έχουν μπει για τα καλά στο «κόλπο» της απευθείας πρόκρισης στους «16».

Από την άλλη η Μπραν έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο εκτός έδρας μετρώντας δύο νίκες. Μακριά από το σπίτι της δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει αλλά προέρχεται από μία ισοπαλία (0-0) στην Ιταλία απέναντι στην Μπολόνια.

ΠΑΟΚ – Μπραν 1: 1.59 X:4.30 2:5.25

Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στην ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς. Οι «πράσινοι» έχουν εμφανίσει ένα βελτιωμένο πρόσωπο από την ημέρα που τους ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο, το «τριφύλλι» μετράει 5 νίκες σε 6 παιχνίδια μεταξύ της οποίας και αυτή στην έδρα της Μάλμε (1-0) την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός έχει βρει και πάλι ψυχολογία και μπορεί να βρει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην αντίπερα όχθη η Στουρμ Γκρατς μετράει 7 σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη (0-3-4) αλλά ακόμα βρίσκεται στο -3 από την κορυφή του αυστριακού πρωταθλήματος.

Στη League Phase του Europa League έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς και ξέρει ότι δεν έχει πολλά περιθώρια ακόμα για απώλειες.

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 1:1.67 Χ: 3.80 2:5.30

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, η ΑΕΚ έχει μία δύσκολη αποστολή στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από μία εντός έδρας γκέλα απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς (1-1) και μετά από 3 αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 4 βαθμούς. Ξέρουν ότι δεν έχουν πολλές ακόμα ευκαιρίες αν θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη 8αδα και η αναμέτρηση με τους «βιόλα» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η ομάδα του Νίκολιτς άλλωστε προέρχεται από 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και μάλιστα με το ίδιο σκορ (1-0).

Η Φιορεντίνα από την άλλη βιώνει μία δύσκολη περίοδο. Πριν τη διακοπή για τις εθνικές προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, Βανόλι αντί Πιόλι, αλλά και πάλι δεν έχει ορθοποδήσει. Μετά από 12 αγωνιστικές παραμένει χωρίς νίκη στη Σέριε Α (0-6-6), στο Conference League όμως μετράει 2 στα 3.

