Οι αναμετρήσεις των Ελληνικών ομάδων με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (11/12)

Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται για άλλη μία εβδομάδα στην ευρωπαϊκή «μάχη», ψάχνοντας τα αποτελέσματα που θα τις φέρουν πιο κοντά στην πρόκριση τους στην επόμενη φάση.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τη νίκη να είναι το μόνο αποτέλεσμα που έχει στο μυαλό του.

Η ισοπαλία (1-1) της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην Μπραν, έφερε τους «ασπρόμαυρους» στην 17η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Ακολουθούν μάλιστα δύο άκρως απαιτητικά ματς με Μπέτις (εντός) και Λυών (εκτός) οπότε αν θέλουν να έχουν ελπίδες για την 8αδα οφείλουν να φύγουν νικητές από τη Βουλγαρία.

Έρχονται βέβαια στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη με 3-1 στο ντέρμπι με τον Άρη και παραμένουν στη 2η θέση και στο κυνήγι του Ολυμπιακού.

Από την άλλη η Λουντογκόρετς πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Θέλτα, νίκη με 3-2, και με 6 βαθμούς αναπτέρωσε τις ελπίδες της για πρόκριση.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 1: 3.45 X:3.45 2:2.15

Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν θέλοντας να πετύχει την 3η σερί νίκη του στη διοργάνωση. Μετά το διπλό στο Μάλμε οι «πράσινοι» επικράτησαν εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-1. Ο Καλάμπρια ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στο «τριφύλλι» με ένα ωραίο γκολ στο 74’ και πλέον το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ με 9 βαθμούς ονειρεύεται την απευθείας πρόκριση του στους «16» της διοργάνωσης.

Το κλίμα βέβαια στην ομάδα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό καθώς την Κυριακή η εκτός έδρας ισοπαλία (2-2) απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, έβγαλε τον Παναθηναϊκό εκτός ουσιαστικής διεκδίκησης του τίτλου.

Η Ευρώπη αποτελεί μία διέξοδο και η αναμέτρηση με την Πλζεν είναι σημαντική. Οι Τσέχοι ισοβαθμούν με τον Παναθηναϊκό, έχουν κερδίσει τη Ρόμα στο Ολίμπικο (2-1) ενώ ήρθαν ισόπαλοι εντός έδρας τόσο με τη Φενερμπαχτσέ (0-0) όσο και με τη Φράιμπουργκ (0-0).

Έχουν δείξει καλό πρόσωπο εκτός συνόρων καθώς στην Τσεχία έχουν μείνει στο -13 από την 1η θέση. Μάλιστα προέρχονται από μία βαριά ήττα με 3-0 από την ουραγό Σλοβάτσκο, οπότε έρχονται «πληγωμένοι» στην Αθήνα.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 1:1.88 X:3.50 2:4.10

H ΑΕΚ έχει μία δύσκολη αποστολή στη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση βέβαια πήρε ένα σπουδαίο διπλό στη Φλωρεντία πριν 2 εβδομάδες απέναντι στη Φιορεντίνα και έδειξε ότι δικαιούται να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βρει ρυθμό το τελευταίο διάστημα, μετράνε 6 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και στόχος είναι να τις κάνουν 7 στην Τουρκία και να εδραιωθούν στις θέσεις που δίνουν την απευθείας πρόκριση στους «16».

Η Σαμσουνσπόρ για την ώρα φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς να έχει ηττηθεί σε 4 παιχνίδια (3-1-0) οπότε η αποστολή της ΑΕΚ μόνο εύκολη δεν είναι.

Μάλιστα την Παρασκευή χρειάστηκε ένα γκολ του Όσιμεν στις καθυστερήσεις της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι για να γνωρίσει την ήττα με 3-2 για το τούρκικο πρωτάθλημα.

Σαμσουνσοόρ – ΑΕΚ: 1:2.75 X:3.30 2:2.55

