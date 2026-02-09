Οι αναμετρήσεις της Premier League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet!

Η Premier League συνεχίζεται χωρίς ανάσα, με την 26η αγωνιστική να αρχίζει την Τρίτη (10/2) με σπουδαία παιχνίδια.

Στο «London Stadium» η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15) με τις δύο ομάδες να ψάχνουν νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Τα «σφυριά» παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι (0-2) παραμένουν εντός επικίνδυνης ζώνης (18η θέση) με 23 βαθμούς, την ώρα που οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά το 2-0 επί της Τότεναμ έχουν το καλύτερο σερί της σεζόν με 4/4 νίκες υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ.

Πλέον η Γιουνάιτεντ με 44 βαθμούς βρίσκεται σταθερά στην 4άδα και με νέο «τρίποντο» όχι μόνο θα παραμείνει εκεί, αλλά θα… αναγκάσει τον φίλο της που έχει viral στα social media, ο οποίος έχει υποσχεθεί πως θα κουρευτεί μόνο εφόσον κάνει σερί 5 νικών.

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1:4.10 X:4.30 2:1.74

Στο «Tottenham Stadium» η Τότεναμ φιλοξενεί τη Νιούκαστλ (21:30), με τις δύο ομάδες να… βολοδέρνουν στο δεύτερο μισό της κατάταξης αναζητώντας το «τρίποντο» που θα τις φέρει πιο κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι γηπεδούχοι με 29 βαθμούς βρίσκονται στην 15η θέση μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0), ενώ και η Νιούκαστλ παρέμεινε στους 33 βαθμούς και την 12η θέση μετά το 2-3 από την Μπρέντφορντ.

Τότεναμ – Νιούκαστλ 1:2.85 X:3.45 2:2.45

Στο «Stamford Bridge» η Τσέλσι υποδέχεται τη Λιντς (21:30), με τους δύο αντιπάλους να προέρχονται από «τρίποντα».

Οι «μπλε» πέρασαν με 1-3 από την έδρα της ουραγού Γουλβς και με 43 βαθμούς βρίσκονται στην 5η θέση σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα, ενώ τα «παγώνια» πήραν σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (3-1), ανεβαίνοντας στους 29 βαθμούς και την 6η θέση.

Τσέλσι – Λιντς 1:1.57 X:4.25 2:5.60

