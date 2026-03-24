Οι αιώνιοι στην Euroleague με ειδικά στοιχήματα!

Άλλη μία κρίσιμη στροφή με φόντο τα Playoffs για τις ελληνικές ομάδες στην Euroleague, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής, με εκτός έδρας αποστολές.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη «Zetra Arena» του Σαράγεβο απέναντι στη Ντουμπάι (20:30) σε άλλον έναν «τελικό» στην κούρσα για το πλασάρισμα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος και στην τελική ευθεία του «μαραθωνίου» θέλει να κάνει νικηφόρο σερί για να προλάβει την εξάδα που οδηγεί απευθείας στα Playoffs.

Με την ανατροπή από το -12 στο 28’ και το 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα με το κυριαρχικό τελευταίο 12λεπτο (με επιμέρους 32-12) οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 18-14 και παραμένουν ζωντανοί, στοχεύοντας σε άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί της Ντουμπάι που έχει 17-15 μετά το 74-87 στο Μόναχο επί της Μπάγερν και προσπαθεί από την πλευρά της να μπει στη δεκάδα.

Ντουμπάι – Παναθηναϊκός 1(+1.5):1.94 2(-1.5):1.87

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη «Roig Arena» απέναντι στη Βαλένθια (21:30), κορυφώνοντας την κούρσα του προς το πλεονέκτημα έδρας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας κάνει εξαιρετικό δεύτερο γύρο στην κανονική περίοδο βρίσκεται στο 22-11 και τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τη Φενέρ, την οποία υπέταξε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ (104-87) όπως και την Μπασκόνια στη συνέχεια (90-80).

Στο νεότευκτο «σπίτι» μίας εκ των καλύτερων εντός έδρας ομάδων στη διοργάνωση και άμεσης ανταγωνίστριας για την 4άδα, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το πλέον αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs. Οι Πειραιώτες θέλουν επί ισπανικού εδάφους να επανέλθουν σε θετικό εκτός έδρας ρεκόρ (8-8) καθώς στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια εκτός ΣΕΦ μετρούν μία νίκη (επί της Παρί) και τρεις ήττες (από Μονακό, Ζαλγκίρις και Ντουμπάι).

Βαλένθια – Ολυμπιακός 1(+1.5):1.96 2(-1.5):1.84

