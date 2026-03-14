ΟΦΗ – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders στην Premier League

Δύο αγωνιστικές έμειναν για να ολοκληρωθεί η Super League και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στο -2, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο απώλειας βαθμών. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναζητά το απόλυτο για να μπει όσο γίνεται από καλύτερη θέση στα play of της μάχης του τίτλου και αυτό θέλει να ξεκινήσει από την έδρα του ΟΦΗ, ο οποίος όμως μόνο εύκολα δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Το εντός 0-0 και γενικότερα η απόδοση του Ολυμπιακού στα ντέρμπι έχουν φέρει κάποια γκρίνια και ειδικά όσον αφορά την επιθετική προσέγγιση και τη δυσκολία στο σκοράρισμα. Το καλό για τους Ερυθρόλευκους είναι ότι νωρίτερα, με τον Πανσερραϊκό είχε ξεμπουκώσει με δύο γκολ ο Ελ Κααμπί, ο οποίος ανανέωσε και συμβόλαιό του, φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία στο club.

Ο ΟΦΗ πάλι έχει ανέβει κατακόρυφα από τότε που τον ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης και όχι μόνο έχει βγει για τη μάχη του υποβιβασμού, αλλά έχει επιθυμία να κοιτάξει ακόμα και την 5η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Αυτή βέβαια θα τη διεκδικήσει και μέσω του τελικού του Κυπέλλου, το οποίο θα διεκδικήσει για διαδοχική χρονιά.

Με εξαίρεση τις δύο ήττες από τον Παναθηναϊκό, δεν έχει άλλη ήττα στα 10 τελευταία παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, από την Κρήτη ο Ολυμπιακός μπορεί και περνάει εύκολα ή δύσκολα. Στον 21ο αιώνα μετράει μόνο νίκες και συγκεκριμένα 25 στη σειρά!

Η Τσέλσι επιστρέφει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» λίγες ημέρες μετά το βαρύ 5-2 από την Παρί στο Champions League και ψάχνει άμεση αντίδραση απέναντι στη Νιούκαστλ. Η ομάδα του Λίαμ Ροσενιόρ παραμένει 5η στην Premier League με 48 βαθμούς, όμως η μάχη για τις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League είναι εξαιρετικά σφιχτή, με Λίβερπουλ, ακόμα και Μπρέντφορντ, Έβερτον, να καραδοκούν σε απόσταση λίγων βαθμών.

Οι «Μπλε» έχουν πρόβλημα πίσω με μόλις τρία clean sheets στα 16 παιχνίδια με τον Ροσενιόρ στον πάγκο. Παράλληλα, τα πρόσφατα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα περιλαμβάνουν ισοπαλίες με Λιντς και Μπέρνλι, δείχνοντας ότι η ομάδα ψάχνει ακόμα την απαραίτητη σταθερότητα. Η Νιούκαστλ κατεβαίνει στο Λονδίνο μετά το απαιτητικό 1-1 με την Μπαρτσελόνα για το Champions League, αποτέλεσμα που κρατά τη ρεβάνς στην Ισπανία ανοιχτή. Ο Έντι Χάου θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαχείριση δυνάμεων και στην προσπάθεια για βαθμούς στο πρωτάθλημα, όπου οι «Καρακάξες» βρίσκονται στη 12η θέση.

Η Άρσεναλ επιστρέφει στο «Emirates» λίγες ημέρες μετά το ζόρικο 1-1 με τη Λεβερκούζεν στο Champions League και συνεχίζει την προσπάθεια να διατηρήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται στην κορυφή της Premier League με 67 βαθμούς και έχει δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, τα τελευταία παιχνίδια δείχνουν ότι τίποτα δεν έρχεται εύκολα.

Η Έβερτον του Ντέιβιντ Μόγιες πηγαίνει με καλή ψυχολογία μετά το 2-0 επί της Μπέρνλι. Οι «toffees» έχουν χτίσει ένα από τα καλύτερα εκτός έδρας ρεκόρ της σεζόν, με 24 βαθμούς μακριά από το γήπεδό τους. Η Άρσεναλ έχει το πάνω χέρι στο «Emirates», όμως η Έβερτον παλεύει πλέον για έξοδο στην Ευρώπη και είναι απειλητική.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ