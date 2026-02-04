O σπουδαίος πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου με ειδικά στοιχήματα!

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20:30) για το πρώτο βήμα προς τον τελικό.

«Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» για άλλη μία φορά τα τελευταία χρόνια διασταυρώνονται στον θεσμό, ξανά στα ημιτελικά, όπως το 2024 όπου το «τριφύλλι» είχε προκριθεί με άκρως δραματικό τρόπο, στη διαδικασία των πέναλτι, για να κατακτήσει τον τίτλο με νίκη επί του Άρη στον τελικό.

Οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί τις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα (2-1 ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, 2-0 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα).

Ο Παναθηναϊκός έφτασε ως εδώ έχοντας κάνει το 4/4 στη League Phase, ενώ στον προημιτελικό νίκησε τον Άρη στο ΟΑΚΑ (3-0), την ώρα που ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να περάσει από την ενδιάμεση φάση καθώς στη League Phase έμεινε εκτός 4άδας με 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Οι Θεσσαλονικείς απέκλεισαν στα πέναλτι τον Ατρόμητο στην Τούμπα (5-4) και στον προημιτελικό νίκησαν τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-2).

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 1:2.45 X:3.45 2:2.85

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ λόγω της κακής πορείας στο πρωτάθλημα και της ενδεχόμενης αποτυχίας εισόδου στο Top-4, παρά το 3-0 επί της Κηφισιάς, αφού παραμένουν στο -9 από την 4η θέση, έχουν σε πρώτο πλάνο το Κύπελλο, τόσο για τον τίτλο, όσο και για το προνομιούχο ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλουν το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όντας ακόμα επηρεασμένη ψυχολογικά από το δυστύχημα και την απώλεια των 7 οπαδών στη Ρουμανία θέλει να φτάσει ως το τέλος του δρόμου και σε αυτόν τον θεσμό, παραμένοντας φυσικά εντός κούρσας τίτλου στη Super League.

Ο ΠΑΟΚ με το 4-1 επί του Πανσερραϊκού στην Τούμπα βρίσκεται στο -1 από την κορυφή, αλλά με αγώνα λιγότερο και στο Κύπελλο στοχεύει σε επιστροφή στον τελικό μετά το 2023.

