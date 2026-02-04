ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

O σπουδαίος πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου με ειδικά στοιχήματα!

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20:30) για το πρώτο βήμα προς τον τελικό.

«Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» για άλλη μία φορά τα τελευταία χρόνια διασταυρώνονται στον θεσμό, ξανά στα ημιτελικά, όπως το 2024 όπου το «τριφύλλι» είχε προκριθεί με άκρως δραματικό τρόπο, στη διαδικασία των πέναλτι, για να κατακτήσει τον τίτλο με νίκη επί του Άρη στον τελικό.

Οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί τις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα (2-1 ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, 2-0 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα).

Ο Παναθηναϊκός έφτασε ως εδώ έχοντας κάνει το 4/4 στη League Phase, ενώ στον προημιτελικό νίκησε τον Άρη στο ΟΑΚΑ (3-0), την ώρα που ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να περάσει από την ενδιάμεση φάση καθώς στη League Phase έμεινε εκτός 4άδας με 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Οι Θεσσαλονικείς απέκλεισαν στα πέναλτι τον Ατρόμητο στην Τούμπα (5-4) και στον προημιτελικό νίκησαν τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-2).

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 1:2.45 X:3.45 2:2.85

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ λόγω της κακής πορείας στο πρωτάθλημα και της ενδεχόμενης αποτυχίας εισόδου στο Top-4, παρά το 3-0 επί της Κηφισιάς, αφού παραμένουν στο -9 από την 4η θέση, έχουν σε πρώτο πλάνο το Κύπελλο, τόσο για τον τίτλο, όσο και για το προνομιούχο ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλουν το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όντας ακόμα επηρεασμένη ψυχολογικά από το δυστύχημα και την απώλεια των 7 οπαδών στη Ρουμανία θέλει να φτάσει ως το τέλος του δρόμου και σε αυτόν τον θεσμό, παραμένοντας φυσικά εντός κούρσας τίτλου στη Super League.

Ο ΠΑΟΚ με το 4-1 επί του Πανσερραϊκού στην Τούμπα βρίσκεται στο -1 από την κορυφή, αλλά με αγώνα λιγότερο και στο Κύπελλο στοχεύει σε επιστροφή στον τελικό μετά το 2023.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Κύπελλο Ελλάδας

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα