Ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Βαλένθια με 0% γκανιότα και τις πιο δυνατές «Ενισχύσεις» στην Elabet

Η αποψινή βραδιά έχει μπασκετικές ματσάρες, αλλά και τον ελληνικό «εμφύλιο» στη Λισαβόνα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια σε ένα ματς με ορίζοντα την κορυφή στην EuroLeague, ενώ η Μπενφίκα φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ σε ντέρμπι τίτλου και στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας κοντράρεται με τη Μπαρτσελόνα σε μία από τις πιο «καυτές» έδρες της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σε καθαρή τροχιά πρωταθλητισμού στην EuroLeague, με τέσσερις σερί νίκες στη διοργάνωση και επτά συνεχόμενες σε όλες τις διοργανώσεις. Η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ έχει αλλάξει επίπεδο την ομάδα: κλειδώνει τη ρακέτα, δίνει σκληράδα, προστατεύει το καλάθι και ανοίγει το γήπεδο για Σλούκα και Ναν, που βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους. Τα 13.5 πόντοι, 7.5 ριμπάουντ και 2 κοψίματα ανά αγώνα εξηγούν γιατί πήρε τον MVP Νοεμβρίου, αλλά η πραγματική επιρροή του φαίνεται στα pick-and-roll και στον τρόπο που ο Παναθηναϊκός θωρακίζει το ζωγραφιστό.

Μετά τα δύο εκκωφαντικά «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη, το ΟΑΚΑ έζησε δύο αδιανόητες τρίτες περιόδους: 23-2 κόντρα στο Ντουμπάι, 25-0 απέναντι στην Παρτιζάν. Σε αυτά τα διαστήματα οι «Πράσινοι» έμοιαζαν ασταμάτητοι, με την άμυνα να γεννά εύκολους πόντους μπροστά και τον ρυθμό να ξεφεύγει. Το 9-4 δείχνει ότι δημιουργείται σταθερότητα, ακόμη κι αν υπάρχουν «κοιλιές» όπως το πρώτο δεκάλεπτο με την Παρτιζάν.

Η Βαλένθια, πάντως, μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Με 8-5 και τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία, αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες ομάδες της διοργάνωσης. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει φτιάξει σύνολο με βάθος, πέμπτη καλύτερη άμυνα στην EuroLeague, αλλά και δεύτερο ταχύτερο pace, κάτι σπάνιο για τόσο στιβαρή ομάδα.

Μπενφίκα και Σπόρτινγκ συναντιούνται σε ντέρμπι με χαρακτήρα… τελικού. Η ομάδα του Μουρίνιο έρχεται από τρεις σερί νίκες, όμως οι πολλές ισοπαλίες εντός έδρας δείχνουν ότι ακόμα ψάχνει το «καθαρό» τελείωμα. Το «Ντα Λουζ» παραμένει από τις πιο σκληρές έδρες της Πορτογαλίας, την ώρα που ο Παυλίδης με 10 γκολ είναι το μεγάλο όπλο μπροστά. Η Σπόρτινγκ μπαίνει στο ματς με φόρα: 10 νίκες σε 12 αγωνιστικές, κορυφαία επίθεση και 6/6 εκτός έδρας. Ωστόσο, στα μεγάλα παιχνίδια έχει δείξει ρωγμές, όπως με Πόρτο και Μπράγκα. Η προϊστορία είναι μοιρασμένη, αλλά στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα έχει μικρό προβάδισμα και συνήθως κλειστά, λίγων γκολ παιχνίδια. Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει στα πιτς και ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι εκείνος που θα δώσει το ελληνικό στοιχείο στους φιλοξενούμενους.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει γυρίσει το έργο στη φετινή EuroLeague. Από το κακό ξεκίνημα, έφτασε να ρίξει 91-80 στον Ολυμπιακό γυρίζοντας παιχνίδι από το -12 και να χτίσει ένα από τα πιο δυνατά momentum της διοργάνωσης. Νουόρα, Μονέκε και Μάκινταϊρ αποτελούν τριάδα–φωτιά, με σκορ, ενέργεια και δημιουργία, ενώ η Stark Arena έχει μετατραπεί ξανά σε πραγματικό οχυρό. Η Μπαρτσελόνα με τον Πασκουάλ ακόμη ψάχνεται, έχει ταλέντο μπροστά αλλά αμυντικά μπάζει και δυσκολεύεται εκτός έδρας. Η παράδοση είναι σε ισχυρό βαθμό με το μέρος της, όμως η τρέχουσα εικόνα δείχνει ότι στο Βελιγράδι όλα ξεκινούν από την ένταση του Ερυθρού.

