Ο Ολυμπιακός την κοιτάζει στα μάτια σε απόδοση φωτιά στη Novibet! (26/11)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00) για την 5η αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Τεράστια πρόκληση για τον Ολυμπιακό που τίθεται αντιμέτωπος της «βασίλισσας» της Ευρώπης για μια μεγάλη βραδιά κόντρα σε ένα εκ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει απολογισμό ως τώρα δύο ισοπαλίες εντός έδρας (0-0 με Πάφο, 1-1 με Αϊντχόφεν) και δύο ήττες εκτός έδρας (2-0 από την Άρσεναλ, 6-1 από την Μπαρτσελόνα) και πλέον θέλει το πρώτο «τρίποντο» στη League Phase για να αυξήσει τις πιθανότητες πλασαρίσματος στα νοκ άουτ, σε μία πολύ δύσκολη αποστολή.

H NIKH TOY ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΡΕΑΛ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Οι «ερυθρόλευκοι» λόγω του τραυματισμού του Πασχαλάκη προχώρησαν σε αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή λίστα, με το Νίκο Μπότη να λαμβάνει θέση ως back up του Τζολάκη στη θέση του τερματοφύλακα, ενώ έχουν την καλύτερη δυνατή ψυχολογία λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων.

Το νικηφόρο σερί εντός των τειχών τους έχει ανεβάσει στην κορυφή της Super League μετά και το 3-0 επί του Ατρόμητου στο Φάληρο, με τον Ελ Καμπί να ανοίγει το σκορ από το σημείο του πέναλτι και τον Ταρέμι να «χτυπά» δις στο τελευταίο δεκάλεπτο.

H NIKH TOY ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΡΕΑΛ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Από την άλλη πλευρά οι Μαδριλένοι του Τσάμπι Αλόνσο που υπέστησαν την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη τους ήττα (1-0 από τη Λίβερπουλ) έπειτα από 3/3 νίκες, θέλουν να επανέλθουν στις νίκες, ενώ προέρχονται από δύο ισοπαλίες για τη La Liga, με τελευταία το 2-2 στην έδρα της Έλτσε που μείωσαν στο ελάχιστο τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα που ακολουθεί.

Η Ρεάλ που έχει απουσίες όπως του Κουρτουά που έμεινε στη Μαδρίτη λόγω στομαχικών διαταραχών, σε επτά επισκέψεις στην Ελλάδα δεν έχει νίκη, απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες.

Συγκεκριμένα απέναντι στους Πειραιώτες μετρά τρεις ισοπαλίες και μία ήττα το 2005 (2-1), βραδιά που ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να ξαναζήσει.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

