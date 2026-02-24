ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο Ολυμπιακός ψάχνει την υπέρβαση, η winmasters έχει τις καλύτερες αποδόσεις!

Ακόμη μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό, μια μεγάλη βραδιά που μπορεί να απολαύσει στο έπακρο, δίχως άγχος και φόβο. Άλλωστε δεν έχει τίποτα να χάσει στην έδρα της Λεβερκούζεν.

Η εντός έδρας ήττα (2-0) δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα όσον αφορά στην πρόκριση στους «16», όμως οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να πέσουν μαχόμενοι αν χρειαστεί και να ψάξουν μέχρι τέλους την υπέρβαση. Στο πλευρό τους η winmasters φυσικά, με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα! 

Οι «ασπιρίνες» έδειξαν και στο πρώτο παιχνίδι πόσο ποιοτική και καλή ομάδα είναι, για αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη ο φαβοριτισμός τους όσον αφορά στη νίκη και απόψε. Στο 1.91 προσφέρεται η σχετική επιλογή, με το «διπλό» του Ολυμπιακού στο 4.30 και την ισοπαλία στο 4.10.

Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τα γκολ, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει τοποθετήσει το line στο 3, δίνοντας προβάδισμα στο Under με 1.78 αντί του Over με 2.08.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Ίσως σε τέτοια παιχνίδια πάντως να αξίζει περισσότερο κανείς να ρίξει το βλέμμα του και σε πιο ιδιαίτερες επιλογές, σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θέλει να επιστρέψει στα γκολ και το anytime τέρμα του το βρίσκουμε στο 2.60. Σε απόδοση 3.60 συναντάμε την κίτρινη κάρτα του Ντάνιελ Ποντένσε, ενώ φυσικά ο… μπαχτσές έχει και ωραιότατα combo, όπως το Over 9,5 Κόρνερ+Over 3,5 Κάρτες στο 3.85

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB. 

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

