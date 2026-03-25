O μαγικός κόσμος του ΝΒΑ με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο «μαραθώνιος» της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ μετρά αντίστροφα για το φινάλε του και η αγωνία κορυφώνεται για το τελικό πλασάρισμα ενόψει των Playoffs.

Οι Pacers φιλοξενούν τους Lakers στην Ιντιανάπολις (01:00), με τους «λιμνάνθρωπους» να προέρχονται από την πρώτη τους ήττα έπειτα από 9 σερί νίκες.

«Θύτες» ήταν οι Pistons (113-110), σταματώντας την παρέα του ΛεΜπρόν και του Ντόντσιτς που παραμένει 3η στη Δύση με 46-26.

Αντίστοιχα οι περσινοί φιναλίστ Pacers φέτος είναι σκιά του εαυτού τους και παρά τη νίκη στο Ορλάντο επί των Magic (126-128) είναι ουραγοί στην Ανατολή με 16-56, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά έπειτα από 9 σερί ήττες.

IND Πέισερς – LA Λέικερς

Στη Βοστώνη κοντράρονται οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές του ΝΒΑ, με τους Celtics να υποδέχονται τους κατόχους του δαχτυλιδιού, Thunder (01:30).

Οι «πράσινοι» της Βοστώνης προέρχονται από ήττα κόντρα στους Timberwolves (92-102) και συνεχίζουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής (47-24), νιώθοντας την πίεση των Knicks που ακολουθούν (47-25).

Όσο για την παρέα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, επιβεβαιώνει πως και φέτος έχει βάλει πλώρη για την κορυφή, με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (57-15) και το μεγαλύτερο ενεργό σερί νικών (12-0) μετά το 123-103 επί των 76ers.

BOS Σέλτικς – OKC Θάντερ

Στη Μινεσότα τίθενται αντιμέτωποι Timberwolves και Rockets (03:30) σε μια μεγάλη μάχη με άρωμα Playoffs.

Τις δύο ομάδες χωρίζει μία νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι «λύκοι» είναι στην 5η θέση της Δύσης με ρεκόρ 44-28 μετά τη νίκη στη Βοστώνη επί των Celtics (92-102), ενώ οι «ρουκέτες» αντίστοιχα ηττήθηκαν από τους Bulls (132-124) και βρίσκονται στο 43-28 και την 6η θέση αντίστοιχα.

MIN Τίμπεργουλβς – HOU Ρόκετς 1(+1.5):1.82 2(-1.5):1.88

