Ντόρτμουντ – Μπάγερν σε ένα Klassiker με φουλ «Ενισχυμένο» Bet Builder

Η μάχη του τίτλου περνά από το «Signal Iduna Park». Η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπάγερν στο δεύτερο Klassiker της σεζόν, γνωρίζοντας πως αν δεν κερδίσει, ουσιαστικά αποχαιρετά τις ελπίδες της για την κορυφή. Με 11 αγωνιστικές να απομένουν, οι Βαυαροί βρίσκονται στο +8 και κρατούν ξεκάθαρα το πάνω χέρι.

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς προέρχεται από το 2-2 με τη Λειψία, όπου χρειάστηκε να επιστρέψει από το 0-2, αλλά και από τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Champions League με το 4-1 από την Αταλάντα. Παρ’ όλα αυτά, στο πρωτάθλημα παραμένει αήττητη εδώ και 16 αγωνιστικές (11 νίκες), ενώ εντός έδρας έχει εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες σε 11 ματς. Στο «Signal Iduna Park» έχει δεχθεί μόλις οκτώ γκολ, επίδοση κορυφαία στην κατηγορία.



Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που βαραίνει: η τελευταία εντός έδρας νίκη της Ντόρτμουντ επί της Μπάγερν στο πρωτάθλημα χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2019. Έκτοτε, οι Βαυαροί συνηθίζουν να περνούν από τη Βεστφαλία με αποτέλεσμα. Τώρα πάνε εκεί μετρώντας τέσσερις σερί νίκες στη Bundesliga. Επιθετικά είναι ασταμάτητοι, με 85 γκολ σε 23 αγωνιστικές και ρυθμό που απειλεί το ιστορικό ρεκόρ παραγωγικότητας της κατηγορίας.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ με κοινό παρονομαστή ότι και οι δύο δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά φέτος αναλογικά με τους επιμέρους στόχους τους. Με τη μάχη για την έξοδο στο Champions League να είναι ανοιχτή, κάθε απώλεια από εδώ και πέρα κοστίζει διπλά για τους γηπεδούχους, που αντιμετωπίζουν μία ομάδα η οποία έχει ηττηθεί στις 7 από τις τελευταίες 8 επισκέψεις της εκεί για το πρωτάθλημα.

Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στη 18η θέση με 25 βαθμούς και παλεύει για την παραμονή. Απέχει δύο βαθμούς από τη σωτηρία και έχει μαζέψει 11 βαθμούς στα έξι τελευταία παιχνίδια, όσους είχε συγκεντρώσει στα προηγούμενα 18. Το μομέντουμ είναι βελτιωμένο, όμως το εν λόγω γήπεδο αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο δύσκολες αποστολές της.



Η Μάντσεστερ Σίτι ταξιδεύει στο Λιντς με ξεκάθαρο στόχο να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου, καθώς βρίσκεται πέντε πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας όμως και παιχνίδι λιγότερο. Με 11 αγωνιστικές να απομένουν, κάθε απώλεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Οι διαδοχικές νίκες επί Φούλαμ και Νιούκαστλ, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό comeback στο «Άνφιλντ» λίγες εβδομάδες νωρίτερα, επανέφεραν τη Σίτι στη διεκδίκηση της κορυφής. Από την άλλη, η Λιντς βρίσκεται στη 15η θέση με 31 βαθμούς και στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται ιδιαίτερα απέναντι στη Σίτι, έχοντας ηττηθεί στα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ τους στο πρωτάθλημα.

Η Σίτι γνωρίζει ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα «καθαρίζει» αν θέλει να σηκώσει το τρόπαιο. Η Λιντς χρειάζεται βαθμούς για να μην μπλέξει σε σενάρια παραμονής. Διαφορετικοί στόχοι, ίδια ένταση.

