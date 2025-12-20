Ντέρμπι Super League σημαίνει σούπερ αποδόσεις και προσφορές* από τη winmasters!

Τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων για τη Super League, η οποία κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά, ένα ντέρμπι!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τη «μάχη» τους στο γήπεδο της Τούμπας (19:30) για τη 15η αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση που θα αλλάξει τις ισορροπίες στα υψηλά της βαθμολογίας. Και όπως πάντα, η winmasters είναι παρούσα στη Θεσσαλονίκη, με τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις και ασύλληπτα δώρα*.

Με μία πρώτη ματιά στις τιμές, ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί στην τιμή του διπλασιασμού. Σχεδόν διπλάσια η απόδοση του Παναθηναϊκού, στο 3.85, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.55.

Οι αγορές των γκολ έχουν πάντοτε την τιμητική τους σε τέτοια παιχνίδια, καθώς η επιλογή σημείου δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Το line στη winmasters τοποθετείται στο 2,5, με το Over να είναι στο 2.10 και το Under στο 1.75. Απόλυτη ισορροπία στο Goal/Goal και το No Goal, αμφότερα στο 1.90.

Ασφαλώς, σε ντέρμπι της Super League τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το Goal/Goal συνδυασμένο με το Over 8,5 κόρνερ ανέρχεται στο ελκυστικότατο 3.35.

Για αυτούς που αγαπούν το ρίσκο, το ακριβές σκορ 1-1 το συναντάμε στο 6.30, ενώ το ενδεχόμενο να έχουμε πέναλτι στο παιχνίδι τιμάται στο – επίσης δελεαστικό – 2.45.

