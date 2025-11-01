ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ντέρμπι στην Ιταλία σημαίνει και άπαιχτες αποδόσεις στη winmasters! (02/11)

Χαμός γίνεται στη Serie A! Τέσσερις ομάδες σε απόσταση τριών βαθμών στην κορυφή. Οι δύο εξ’ αυτών κοντράρονται απόψε στο Μιλάνο. Μίλαν και Ρόμα είναι έτοιμες να διατηρήσουν την επαφή τους με την πρωτοπόρο Νάπολι και, γιατί όχι, να την προσπεράσουν (ανάλογα τα υπόλοιπα αποτελέσματα).

Η μάχη του «Σαν Σίρο» στις 21:45 έχει μεν ένα ξεκάθαρο φαβορί στις αποδόσεις της winmasters, αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τι γίνεται στο στοιχηματικό κομμάτι.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Οι «ροσονέρι» έχουν μεγάλη ευκαιρία, καθώς με νίκη φτάνουν στους 21 βαθμούς τους Ρωμαίους. Με βάση τις τιμές στη winmasters, η Μίλαν είναι το φαβορί για να πάρει ένα κρίσιμο τρίποντο.

Στο 2.21 συναντάμε τον άσο αυτή τη στιγμή, με την ισοπαλία να βρίσκεται στο 3.20, ενώ το διπλό των πρωτευουσιάνων ανέρχεται στο υψηλό 3.70. Το δικό τους ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα γκολ.

Εκεί, η winmasters βλέπει «κλειστό» παιχνίδι, δίνοντας προβάδισμα στο Under 2,5 τού 1.67, προσφέροντας το Over 2,5 στο 2.24. Μεγαλύτερη ισορροπία στο Goal/Goal και No Goal, με το πρώτο να είναι στο 1.99 και το δεύτερο στο 1.81.

Live bet builder και Combo Nights  με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters!

Φυσικά, δεν γίνεται να μιλάμε για ντέρμπι Serie A και να μην ασχοληθούμε με ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Και η winmasters ξέρει καλύτερα από τον καθένα να απογειώνει την εμπειρία του παιχνιδιού!

Ένα bet builder που προσελκύει τα βλέμματα είναι το Goal/Goal, συνδυασμένο με το Under 4,5 και το Over 9,5 κόρνερ στο ελκυστικότατο 4.80. Για όποιον θέλει όμως να ρισκάρει περισσότερο, μπορεί να πάει και στο ακριβές σκορ 2-1, το οποίο δεκαπλασιάζει!

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Offers*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

