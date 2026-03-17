Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ με ειδικά στοιχήματα!

Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (21:15) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου όλα τα παιχνίδια μετρούν για το πλασάρισμα ενόψει των Playoffs και ο Ολυμπιακός κάνει το τελικό σπριντ ώστε να βρίσκεται στην τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας και το πάνω χέρι με φόντο την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία μες στο 2026, με απαρχή τη νίκη στο «T-Center» επί του Παναθηναϊκού, βρίσκεται αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας και με ρεκόρ 20-11, ισόβαθμος στη δεύτερη θέση με Ρεάλ και Βαλένθια.

Ζητούμενο είναι να πάρει άλλη μία νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης ώστε να πατήσει ακόμα πιο γερά στα πόδια της όσον αφορά την τετράδα, συνεχίζοντας το σερί 7-0 στο ΣΕΦ και το εντός έδρας αήττητο από τις 16/12 και την ήττα από τη Βαλένθια.

Αντίστοιχα οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να επανέλθουν μετά την ήττα από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (81-80) όπου δεν εκμεταλλεύτηκαν την προβληματική κατάσταση των Μονεγάσκων.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 1(-4.5):1.86 2(+4.5):1.94

Τη δική της θέση στην πρώτη τετράδα θέλει να σιγουρέψει από την πλευρά της η Φενέρ.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τη νωθρή εκκίνηση στη σεζόν έχει καταφέρει να είναι σταθερή με νίκες, ακόμα και σε παιχνίδια που δεν πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Η τουρκική ομάδα είναι πρώτη με 22-8 και προς το παρόν δεν απειλείται όσον αφορά την πρωτιά, ωστόσο την προηγούμενη αγωνιστική είδε το σερί 9-0 που είχε να διακόπτεται στο Βελιγράδι μετά το 79-73 από τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας συνολικά δύο ήττες μες στο 2026, καθώς η προηγούμενη ήταν στις αρχές Ιανουαρίου στο Ντουμπάι.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.