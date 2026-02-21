ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ντερμπάρα στο Βόρειο Λονδίνο, αποδοσάρες στη winmasters!

Κάθε North London derby, κάθε αναμέτρηση ανάμεσα στην Τότεναμ και την Άρσεναλ, είναι μια σπουδαία περίσταση. Πόσω μάλλον τώρα που τα πράγματα είναι τόσο κρίσιμα και για τις δύο. Οι Spurs αναζητούν αντίδραση στο ντεμπούτο του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο, αφού έχουν μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ οι Gunners προέρχονται από σερί γκέλες και νιώθουν καυτή την ανάσα της Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή.

«Αγγλίδα» στο ραντεβού της και η winmasters, που δεν χάνει ευκαιρία να προσφέρει τις κορυφαίες αποδόσεις.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters! 

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Φυσικά, αυτή τη στιγμή η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι πολύ ανώτερη και για αυτό αναμενόμενα έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Στο 1.60 προσφέρεται η νίκη της Άρσεναλ, με τον άσο στο 6.20 και την ισοπαλία στο 4.00.

Αρκετά αυξημένες, βέβαια, οι αποδόσεις και όσον αφορά στα γκολ. Αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και σε αυτές, με το line της κορυφαίας στοιχηματικής στο 2.5. Στο 1.82 το Over, στο 2.02 το Under. Από εκεί και πέρα το G/G το βρίσκουμε στο ωραιότατο 1.88 και το N/G στο 1.91

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο. 

Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να… κάνει τη μελέτη του δίχως να περάσει μια βόλτα και από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές που αφορούν σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα.

Η νίκη της Άρσεναλ με Under 2,5 γκολ, για παράδειγμα, προσφέρεται στο πολύ ενδιαφέρον 4.15. Λίγο πιο πάνω, στο 4.25 βρίσκουμε το combo για Over 10,5 κόρνερ και Over 4,5 κάρτες, ενώ το να βγει κόκκινη στο παιχνίδι πληρώνει 5.30.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

