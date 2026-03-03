Ντερμπάρα Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο με «Ενίσχυση» σε Μπλαουγκράνα Γκολ

Αφού κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στην κορυφή της La Liga, η Μπαρτσελόνα καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα και στο Κύπελλο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται με το 1,5 πόδι στον τελικό του Copa Del Rey μετά τον θρίαμβο με 4-0 στο πρώτο ματς του «Μετροπολιτάνο» και οι Μπλαουγκράνα θα κληθούν να ολοκληρώσουν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές της ιστορίας τους αν θέλουν να «κλέψουν» το εισιτήριο για τον τελικό.

Το ηθικό έχει ανέβει κατακόρυφα μετά τη συντριβή στη Μαδρίτη και την επακόλουθη ήττα από τη Τζιρόνα, καθώς η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει βγάλει αντίδραση με απανωτές νίκες απέναντι σε Λεβάντε και Βιγιαρεάλ. Με τον Γιαμάλ να πετυχαίνει το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του διέλυσαν πρόσφατα με 4-1 το Κίτρινο Υποβρύχιο, σε μια εμφάνιση που φάνηκε σαν… προπόνηση για το κυρίως μενού.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.20: Μπαρτσελόνα/Ημίχρονο – Over 1,5 Γκολ

Αν η Μπαρτσελόνα θέλει να ανατρέψει την κατάσταση οφείλει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια και να ψάξει το προβάδισμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, ώστε να έχει χρόνο για να πιέσει και μετά την ανάπαυλα. Αντίστοιχα βέβαια αυτό θα οδηγήσει σε κενά στο δικό της μισό του γηπέδου, κάτι που η Ατλέτικο θα θελήσει να εκμεταλλευτεί.

Οι Μαδριλένοι προέρχονται από τρεις σερί νίκες σε Ισπανία κι Ευρώπη – με κλειδωμένη την πρόκριση στους «16» του Champions League – όμως η εικόνα τους δεν πείθει. Κόντρα στην Μπριζ παρουσίασαν σοβαρά αμυντικά κενά, τα οποία εμφανίστηκαν ξανά και στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στην Οβιέδο που υποτάχθηκε με ζόρι και και γκολ στις καθυστερήσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.75: Νίκη Λιντς – Over 1,5 Γκολ – Over 0,5 Σουτ στην εστία του Ντοσού

Λιντς και Σάντερλαντ αναζητούν την επιστροφή στις νίκες στη μεταξύ τους κόντρα στο «Έλαντ Ρόουντ». Τα Παγώνια πάλεψαν την προηγούμενη αγωνιστική στη έδρα τους απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, έβαλαν δύσκολα στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά στο τέλος λύγισαν με 1-0 κι έμειναν με την… όρεξη.

Το γκολ του Σεμένιο έβαλε τέλος σε ένα αήττητο τεσσάρων αγώνων για το σύνολο του Ντάνιελ Φάρκε, ο οποίος αποβλήθηκε μετά το φινάλε του ματς για έντονες διαμαρτυρίες προς τη διαιτητική ομάδα. Ακόμα κι έτσι αυτή ήταν μόλις η τρίτη ήττα της Λιντς στα τελευταία 16 επίσημα παιχνίδια της, δείγμα της σκληράδας και της αυταπάρνησης που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Οι αμυντικές επιδόσεις βέβαια συνεχίζουν να αποτελούν πονοκέφαλο, καθώς έχει κρατήσει μόλις μια φoρά απαραβίαστη την εστία της στα τελευταία έντεκα ματς.

Οι… φουρτούνες που παρουσιάζονται στην οπισθοφυλακή θα δώσουν την ευκαιρία στους επιθετικούς της Σάντερλαντ να κάνουν τη ζημιά στο «Έλαντ Ρόουντ», αν και η ίδια δεν βρίσκεται και στο καλύτερο φεγγάρι. Τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές άλλωστε δεν έχει πανηγυρίσει ούτε μια νίκη στην Premier League και η υπέρ της διαφορά απέναντι στη Λιντς έχει ψαλιδιστεί μόλις στους έξι βαθμούς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Ισοπαλία – Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Έβερτον – Μπέρνλι στο «Hill Dickinson», σε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες των Clarets να σώσουν τη σωτηρία. Η Μπέρνλι μπορεί να πάλεψε μέχρι τελικής πτώσης απέναντι στη Μπρέντφορντ σε ένα από τα μεγαλύτερα θρίλερ της φετινής σεζόν, όμως μετά από παρέμβαση του VAR το buzzer-beater ισοφάρισης ακυρώθηκε και γνώρισε τελικά την ήττα με 4-3.

Η ομάδα του Σκοτ Πάρκερ πάλεψε με όλες τις δυνάμεις, όμως η πρόθεση από μόνης της δεν αρκεί για να τη διατηρήσει και την επόμενη σεζόν στην Premier League. Η Μπέρνλι μετράει μόλις μια νίκη στα οκτώ τελευταία ματς που έχει δώσει στις εγχώριες διοργανώσεις, αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι και πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να παίρνει βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρουσιάσει βελτίωση στην εικόνα της με αποκορύφωμα την ισοπαλία που απέσπασε την έδρα της Τσέλσι πριν από δυο αγωνιστικές κι ευελπιστεί πως θα καταφέρει κάτι παρόμοιο και στην έδρα της Έβερτον. Οι Toffees από την πλευρά τους επέστρεψαν στις νίκες την προηγούμενη εβδομάδα επικρατώντας 3-2 επί της Νιούκαστλ κι ανέβηκαν στην 8η θέση.

Παραμένουν δυναμικά στο κυνήγι της Ευρώπης, όμως δεν έχουν παρουσιάσει σταθερότητα στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Η νέα τους έδρα μάλιστα έχει εξελιχθεί σε άγονο έδαφος, μιας και η ομάδα του Μόγιες δεν έχει νικήσει σε κανένα από τα τελευταία επτά ματς μετρώντας πέντε ήττες και δυο ισοπαλίες!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ