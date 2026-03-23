Ντέμη Φιλιππάκου: «Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξέρει πόσο Έλληνας είναι»

Η εκπομπή The Real MVP της Betsson συνεχίζεται με το 3ο επεισόδιο, με παρουσιάστρια τη Νικόλ Πλουμιστού και καλεσμένη τη Ντέμη Φιλιππάκου, σύζυγο του Κώστα Αντετοκούνμπο, σε μια συζήτηση με φόντο τη Θεσσαλονίκη αλλά και τον σέντερ του Άρη Betsson!

Σε μια ειλικρινή και ανθρώπινη κουβέντα, η Ντέμη μιλά για τη γνωριμία της με τον Κώστα, αλλά και για το πώς είναι να ζεις καθημερινά δίπλα σε έναν επαγγελματία αθλητή υψηλού επιπέδου. Αναφέρεται στις απαιτήσεις, την πίεση και τις ισορροπίες που χρειάζεται μια τέτοια ζωή, φωτίζοντας μια πλευρά που σπάνια βλέπουμε.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση έχει η περίοδος της καραντίνας στο Μιλγουόκι, όπου οι συνθήκες έφεραν την ίδια πιο κοντά με την οικογένεια Αντετοκούνμπο, δημιουργώντας μια εμπειρία που, όπως περιγράφει, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς τους.

Παράλληλα, δεν αποφεύγει να τοποθετηθεί για τα social media και την τοξικότητα που συχνά τα συνοδεύει. Μιλά ανοιχτά για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, τονίζοντας πως την ενοχλούν κυρίως όσα αφορούν την καταγωγή του Κώστα, ενώ ξεκαθαρίζει με νόημα: «Ο Κώστας ξέρει πόσο Έλληνας είναι».

Το The Real MVP δίνει φωνή σε όσες συχνά μένουν στη σκιά, αλλά αποτελούν βασικό στήριγμα για κάθε αθλητή που βλέπουμε να ξεχωρίζει στο γήπεδο.

